Büyükçekmece Gölü'nde su seviyesinin ani yükselip çekilmesi balık ölümlerine neden oldu

Büyükçekmece Gölü çevresinde yoğun yağışların ardından bazı kanallarda biriken sular, tahliye borularıyla göle aktarıldı. Halk arasında "İsrail sazanı" olarak bilinen göldeki balıklar da akıntıya doğru sıçrayıp yüzmeye başladı. Balıklar akıntının kaynağına ulaşmaya çalışırken, terfi pompalarının kapanmasıyla su seviyesi hızla eski haline döndü. Balıklar ise suların çekildiği kıyıda mahsur kaldı.