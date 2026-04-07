Bakan Yumaklı duyurdu! 1000 kişilik istihdam sağlanacak

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Zonguldak Çaycuma Sera Organize Tarım Bölgesi'nin (OTB) üretime başladığını aktararak "OTB, 1,5 milyar lira toplam yatırım kapasitesiyle 1000 kişilik istihdam kapısı olacak ve ülke ekonomisine yıllık 750 milyon lira katkı sağlayacak" dedi.

ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Zonguldak Çaycuma'da 1.000 kişiye istihdam sağlaması planlanan yatırımla ilgili açıklama yaptı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Zonguldak Çaycuma'da yapımı devam eden ve tam kapasitede 1.000 kişiye istihdam sağlaması hedeflenen bir yatırım hakkında bilgi verdi.
Tarım ve Orman Bakanlığının yüzde 80 hibesiyle hayata geçen Çaycuma Sera OTB'de üretim başladı.
OTB tam kapasite faaliyete geçtiğinde 524 dekar alanda 1,5 milyar lira toplam yatırım kapasitesiyle 1000 kişilik istihdam kapısı olacak.
Yatırımın ülke ekonomisine yıllık 750 milyon lira katkı sağlaması öngörülüyor.
Tarım ve Orman Bakanlığının yüzde 80 hibesiyle hayat bulan Çaycuma Sera OTB'de üretimin başladığını aktaran Yumaklı, şunları kaydetti: "6 serada üretim devam ederken diğer yatırımlar da hızla yükseliyor. OTB tam kapasite faaliyete geçtiğinde, 524 dekar alanda 1,5 milyar lira toplam yatırım kapasitesiyle 1000 kişilik istihdam kapısı olacak ve ülke ekonomisine yıllık 750 milyon lira katkı sağlayacak."

