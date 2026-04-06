Diş ağrısını geçirmek için tarım ilacı, alkol ve mazot içti! Ölümle burun buruna geldi

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Osmaneli ilçesine bağlı Medetli köyü mevkiinde yaşayan tarım işçisi İsmail A., sağ üst dişindeki çürük nedeniyle ağrıyı dindirmek için önce normal ağrı kesici ilaç içti. Ancak ağrısı geçmeyen şahıs, alkol, organik tarım ilacı ve son olarak mazot içti. İsmail A.’nın kısa süre sonra fenalaşmasının ardından yakınları sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine gelen ekipler, ilk müdahalenin ardından İsmail A. Hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Diğer yandan hastanede yapılan ilk müdahalenin ardından İsmail A.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.