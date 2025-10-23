Menü Kapat
17°
Sağlık
Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan

Diş ağrısı deyip geçmeyin! Ufak bir ihmal bile felce davetiye çıkarıyor

Diş çürükleri ve diş eti iltihabının bir arada görüldüğü kişilerde inme (felç) geçirme olasılığının neredeyse iki katına çıktığı belirlendi. Araştırmacılar, ağız sağlığının ihmal edilmemesi gerektiğini vurguluyor.

Ağız sağlığını ihmal eden bireyler, felç riskinde ciddi bir artışla karşı karşıya kalıyor. Neurology dergisinde yayımlanan yeni bir araştırma, hem diş çürüğü hem de diş eti iltihabından muzdarip olan kişilerde felç geçirme olasılığının yüzde 86 daha yüksek olduğunu ortaya koydu.

Söz konusu kişilerin, dünya genelindeki vakaların çoğunluğunu oluşturan iskemik riskinin daha fazla olduğu belirtiliyor. İskemik inme, kan damarlarında pıhtı oluşumu nedeniyle beyne giden kan akışının kesilmesiyle ortaya çıkıyor. Akışın durması, beyne oksijen iletimini bozarak kalıcı nörolojik hasara veya ölüme yol açıyor.

Diş ağrısı deyip geçmeyin! Ufak bir ihmal bile felce davetiye çıkarıyor

GELENEKSEL RİSK FAKTÖRLERİNE AĞIZ SAĞLIĞI DA EKLENDİ

Yüksek tansiyon ve diyabet gibi inmenin geleneksel risk faktörleri yaygın olarak incelenirken, ağız sağlığı çoğu zaman hafife alınırdı.

Ancak Güney Karolina Üniversitesi'ndeki araştırmacılar, yeni çalışmada iki temel diş rahatsızlığını değerlendirdi: asit salgılayan bakterilerin diş minesini aşındırmasıyla oluşan çürükler ve bakteriyel plak biyofilminin neden olduğu, diş etlerini tahrip eden kronik iltihaplanma olan periodontal hastalık (diş eti hastalığı).

Araştırma, başlangıçta inme geçirmemiş yaklaşık 6 bin orta yaşlı yetişkin üzerinde yapılan kapsamlı bir analize dayanıyor. Katılımcılara diş muayenesi yapılarak üç kategoriye ayrıldılar: ağız sağlığı yerinde olanlar, yalnızca diş eti hastalığı olanlar ve hem diş eti hastalığı hem de diş çürüğü olanlar.

Diş ağrısı deyip geçmeyin! Ufak bir ihmal bile felce davetiye çıkarıyor

RİSK İKİ KATINA YAKIN

Takip değerlendirmeleri ve tıbbi kayıt incelemeleri sonucunda, inme sıklığının ağız sağlığı iyi olan bireylerde yaklaşık yüzde 4, yalnızca diş eti hastalığı olanlarda yüzde 7 ve hem çürük hem de diş eti hastalığının bir arada bulunduğu durumda ise yüzde 10 olduğu tespit edildi.

Daha ileri hesaplamalar, birleşik diş hastalıkları ile bağlantılı olarak inme riskinin yüzde 86 arttığı sonucuna varırken, diş eti hastalığının tek başına yüzde 44'lük bir risk artışı ile ilişkili olduğu ortaya çıktı.

Düzenli olarak profesyonel diş bakımı yaptıranların, hem diş eti hastalığına hem de çürüklere sahip olma olasılığının yüzde 81 daha düşük olduğu da çalışmada not edildi.

ETİKETLER
#felç
#inme
#Ağız Sağlığı
#Diş Çürüğü
#Diş Eti Hastalığı
#Sağlık
