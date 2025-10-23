Menü Kapat
Spor
Süper Lig'de 10. hafta yarın başlıyor! İşte maçların programı

Süper Lig'de 10. hafta yarın Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Zecorner Kayserispor karşılaşmasıyla başlıyor. İşte Süper Lig'de 10. haftanın programı...

Süper Lig'de 10. hafta yarın başlıyor! İşte maçların programı
'de 10. hafta yarın oynanacak tek maçla başlayacak. Haftanın açılış mücadelesinde Mısırlı.com.tr , sahasında Zecorner ile karşılaşacak. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak maç, saat 20.00'de başlayacak.

Süper Lig'de 10. hafta yarın başlıyor! İşte maçların programı

İŞTE MAÇLARIN PROGRAMI

Türkiye Federasyonunun açıklamasına göre ligde 10. haftanın programı şöyle:

- Yarın:

20.00 Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Zecorner Kayserispor (Atatürk Olimpiyat)

- 25 Ekim Cumartesi:

17.00 Kocaelispor-Corendon Alanyaspor (Kocaeli)

20.00 Trabzonspor-ikas Eyüpspor (Papara Park)

Süper Lig'de 10. hafta yarın başlıyor! İşte maçların programı

- 26 Ekim Pazar:

14.30 Hesap.com Antalyaspor-RAMS Başakşehir (Corendon Airlines Park Antalya)

17.00 Galatasaray-Göztepe (RAMS Park)

17.00 Gençlerbirliği-TÜMOSAN Konyaspor (Eryaman)

20.00 Kasımpaşa-Beşiktaş (Recep Tayyip Erdoğan)

- 27 Ekim Pazartesi:

20.00 Samsunspor-Çaykur Rizespor (Samsun Yeni 19 Mayıs)

20.00 Gaziantep FK-Fenerbahçe (Gaziantep)

Süper Lig'de 10. hafta yarın başlıyor! İşte maçların programı

HAKEMLER AÇIKLANDI

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulunun açıklamasına göre ligde 10. hafta maçlarında görev yapacak hakemler şunlar:

- Yarın:

20.00 Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Zecorner Kayserispor: Yasin Kol

- 25 Ekim Cumartesi:

17.00 Kocaelispor-Corendon Alanyaspor: Mehmet Türkmen

20.00 Trabzonspor-ikas Eyüpspor: Zorbay Küçük

- 26 Ekim Pazar:

14.30 Hesap.com Antalyaspor-RAMS Başakşehir: Ümit Öztürk

17.00 Galatasaray-Göztepe: Oğuzhan Çakır

17.00 Gençlerbirliği-TÜMOSAN Konyaspor: Halil Umut Meler

20.00 Kasımpaşa-Beşiktaş: Adnan Deniz Kayatepe

Süper Lig'de 10. hafta yarın başlıyor! İşte maçların programı

- 27 Ekim Pazartesi:

20.00 Samsunspor-Çaykur Rizespor: Cihan Aydın

20.00 Gaziantep FK-Fenerbahçe: Atilla Karaoğlan

