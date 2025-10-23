Gökhan Özoğuz itiraflarını bir bir sıraladı! Babasının ölümüyle edindiği yeni fobilerini açıkladı

Son dönemde adı oyuncu Farah Zeynep Abdullah ile anılan Gökhan Özoğuz, katıldığı programda hem abisi Hakan Özoğuz'un yaşadığı sağlık probleminden hem de babasının vefat etmesiyle değişen hayatından bahsetti. Babasını kaybetmeden önce yerde uyuduğunu belirten Özoğuz, 2007 yılında babasını kaybetmesiyle yeni fobiler edindiğini belirtti.

GÖKHAN ÖZOĞUZ'UN HAYATI BABASINI KAYBETMESİYLE TAMAMEN DEĞİŞTİ

Müzisyen Gökhan Özoğuz, babasının vefatından sonra tüm hayatının değiştiğini belirterek, "Babama kadar vurdumduymaz, yerde yatar uyurum o kadar rahatım, babamın rahatsızlığı başladı; vefat etti; benim dünyam 180 derece döndü, bambaşka bir adam oldum ben. Çok fazla her şeye dikkat etmeye başladım. Baba bizim için her şeyin temeliydi, o sabiteyi kaybedince, -bir dakika bir yere basayım ben diyorsun. Beni çok değiştirdi. Kendimle ilgili çok farklı şeyler fark ettim. Fobiler gelişmeye başladı... Zihnimde ailenin bütün yükünü ben taşıyormuşum gibi hissediyordum; o da bende ciddi kaygı bozuklukları, panik atak dönemleri, fobiler gerçekleştirdi. Çok işe yarayan bir teknikle, EMDR tekniği ile bu travma blokajlarından kurtuldum. Çok iyi geldi bana. Ses frekansı ile anlatmaya başlıyorsun karşındakine, çok iyi geldi bana. Kaygıları cevaplandırmaya başlıyorsun" dedi.

GÖKHAN ÖZOĞUZ: BABAM ÖLDÜKTEN SONRA 7 SENE AĞLADIM

Gökhan Özoğuz babasına vedasını, "Vefat etmeden 1-2 gece önce biz iyiyiz ayaklarımızın üzerinde durabiliyoruz sen rahat ol dedim. Sarıldım. yanında yattım biraz. En son oydu. Ağlayamadım, sonra 7 sene boyunca ağladım... 6-7 ay gözyaşı dökemedim" sözleriyle anlattı.

Gökhan Özoğuz, ikizi Hakan'ın lenf kanseri hastalığı hakkında da konuştu. "Fizik olarak birbirimizin hiçbir şeyini hissetmiyoruz, ikiz olmamıza rağmen..." diye cümlelerine başlayan Özoğuz, "Hayatımda hiç öyle bir dönem yaşadığımı hatırlamıyorum. Çok sevdiğimiz bir abimiz vardı, "süreci sahiplenmeyin, olacak olan en güzel şekilde olacaktır. Bu süreç akacak gidecek, onun içine girmeyin, içine çeker seni, bunun gelip geçici bir rüzgar olduğunu düşünün" dedi. O kadar kolay geçti ki... " dedi.