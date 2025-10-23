Menü Kapat
Benim Sayfam
Magazin
 Dilek Ulusan

Bir hafta oldu! Fatih Ürek'in son sağlık durumuyla ilgili hastaneden son dakika açıklaması

Evinde geçirdiği kalp krizi sonrası hastaneye kaldırılan Fatih Ürek, " haftadır yoğun bakımda. Hastaneden yapılan son dakika açıklamasında Fatih Ürek'in durumunun stabil olduğunu belirtti.

'in geçirmesinin ardından yapılan ilk açıklamada, "Evinde geçirdiği ani rahatsızlık sonucu kalp durması yaşamış, ambulans ekibinin yaklaşık 20 dakikalık CPR müdahalesi sonrası kalbi yeniden çalıştırılmıştır. Acil olarak gerçekleştirilen anjiyoplasti işlemiyle damar tamamen açılmıştır" ifadelerine yer verildi. 1 haftadır yoğun bakımda olan Fatih Ürek'in son sağlık durumuyla ilgili hastaneden yeni bir açıklama geldi.

FATİH ÜREK'İN SON SAĞLIK DURUMUYLA İLGİLİ HASTANEDEN AÇIKLAMA

Fatih Ürek'in tedavisi hastanede sürüyor. Ürek'in sağlık durumuna ilişkin tedavi gördüğü hastaneden açıklama yapıldı. Açıklamada, "Değerli sanatçımız Fatih Ürek'in durumu stabil olup, yoğun bakımdaki tedavisi devam etmektedir. Süreçle ilgili bir değişiklik olması halinde hastanemiz tarafından bilgilendirme yapılacaktır" denildi.

Bir hafta oldu! Fatih Ürek'in son sağlık durumuyla ilgili hastaneden son dakika açıklaması

Hastaneden yapılan ilk açıklamada, "Değerli sanatçımız Fatih Ürek, evinde geçirdiği ani rahatsızlık sonucu kalp durması yaşamış, ambulans ekibinin yaklaşık 20 dakikalık CPR müdahalesi sonrası kalbi yeniden çalıştırılmıştır. Hastanemize ulaştığında bilinci kapalı, ancak ritmi ve tansiyonu mevcuttu. Yapılan değerlendirmede iki yıl önce stent takılmış olan sirkumfleks arterde stent trombozu tespit edilmiştir. Acil olarak gerçekleştirilen anjiyoplasti işlemiyle damar tamamen açılmıştır. Hastamız şu anda yoğun bakımda uyutulmakta olup, oksijen seviyesi, organ perfüzyonu ve hipoksik hasarın oluşup oluşmadığı takip edilmektedir. Klinik durumu stabilizasyon kazanana kadar gelişmeleri yakından izleyeceğiz. Kendisine acil şifalar diliyor, tüm ekip arkadaşlarımıza özverili çalışmaları için teşekkür ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

Bir hafta oldu! Fatih Ürek'in son sağlık durumuyla ilgili hastaneden son dakika açıklaması

Sıkça Sorulan Sorular

FATİH ÜREK KAÇ YAŞINDA?
3 Nisan 1966 Erzurum doğumlu Fatih Ürek, İlk albümü Yaktı Yaktı'yı 1993 yılında yayınlayan sanatçı bu albümünde, ilk olarak Bülent Ersoy'un Sefam Olsun albümünde seslendirdiği aynı isimli şarkıya yeni yorumuyla yer vermiş, 1995 yılında çıkardığı Sen İki Gözümsün albümünde pop şarkılarının yanı sırasında klasik şarkılara da yer vermiştir.
