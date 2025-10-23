Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
17°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Bengü Sarıkuş

Bakan Uraloğlu: Türkiye, 300 milyar dolarlık yatırımla bölgesel ulaştırma merkezi oldu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Pakistan'ın başkenti İslamabad'da düzenlenen "Bölgesel Ulaştırma Bakanları Konferansı"na katıldı. Uraloğlu, Türkiye'nin, Asya, Avrupa ve Afrika'nın kavşak noktasındaki konumu sayesinde, bölgesel ulaştırma ağlarının doğal merkezlerinden olduğunu belirterek, "Türkiye'nin stratejik konumunu, son 23 yılda ulaştırma ve haberleşme alanında gerçekleştirdiğimiz yaklaşık 300 milyar dolarlık yatırımla daha da güçlendirdik." ifadesini kullandı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
23.10.2025
saat ikonu 15:15
|
GÜNCELLEME:
23.10.2025
saat ikonu 15:24

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, ve Bakanı Abdulkadir Uraloğlu 'ın başkenti İslamabad'da düzenlenen "Bölgesel Ulaştırma Bakanları Konferansı"na katıldı. Uraloğlu, konferans kapsamında düzenlenen Bakanlar Yuvarlak Masa Toplantısı'ndaki konuşmasında, ulaştırma alanında bölgesel dayanıklılığı artırmak, bağlantısallığı güçlendirmek ve sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda ortak bir vizyon oluşturmak için bir arada bulunduklarını bildirdi.

Bakan Uraloğlu: Türkiye, 300 milyar dolarlık yatırımla bölgesel ulaştırma merkezi oldu

KORİDORLARIN ÇEŞİTLENMESİ ZORUNLULUK

Uraloğlu, son yıllarda küresel ölçekte yaşanan krizlere dikkati çekerek, "Tedarik zinciri aksamaları ve jeopolitik gerilimler, ulaştırma sektörünün sadece bir lojistik alan değil, aynı zamanda ekonomik gelişmenin, ulusal güvenliğin ve bölgesel istikrarın temel dayanaklarından biri olduğunu açıkça göstermiştir. Ulaştırma koridorlarının çeşitlendirilmesi artık bir tercih değil, stratejik bir zorunluluktur." değerlendirmesinde bulundu.

Asya Kalkınma Bankasının (AKB), "Asya ve Pasifik Bölgesi Ulaşım Altyapısı ve Yatırım Görünümü 2035 Raporu"nun da bölgesel altyapı ihtiyacının büyüklüğünü açık şekilde ortaya koyduğuna işaret eden Uraloğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Rapor, Asya-Pasifik bölgesinin ulaşım altyapısını geliştirmek, bakımını yapmak ve onarmak için 2020 ile 2035 yıllarında tahmini 43 trilyon doların gerekeceğini göstermektedir. Bu rakam, bölgenin Gayri Safi Yurt İçi Hasılası'nın yaklaşık yüzde 2'sine denk gelmektedir. Ortalama yatırım talebi ise, 2000 ile 2020 yıllarında, yıllık 750 milyar dolardan, 2020 ile 2035 yıllarında ise yıllık 2,7 trilyon dolara çıkacak. Bu bağlamda ulaşım yatırım ihtiyaçlarının üç katına çıkması proaktif planlama ve kaynak seferberliği gerektiriyor."

Bakan Uraloğlu: Türkiye, 300 milyar dolarlık yatırımla bölgesel ulaştırma merkezi oldu

Uraloğlu, söz konusu rakamların bölgenin geleceğini planlarken birlikte hareket etmenin, kaynakları verimli ve tamamlayıcı şekilde kullanmanın gerekliliğini ortaya koyduğunu vurguladı.

TÜRKİYE'NİN DENEYİMLERİ PAYLAŞILACAK

'nin, Asya, Avrupa ve Afrika'nın kavşak noktasındaki konumu sayesinde, bölgesel ulaştırma ağlarının doğal merkezlerinden biri olduğuna dikkati çeken Uraloğlu, şu değerlendirmede bulundu:

Bakan Uraloğlu: Türkiye, 300 milyar dolarlık yatırımla bölgesel ulaştırma merkezi oldu

"Türkiye'nin stratejik konumunu, son 23 yılda ulaştırma ve haberleşme alanında gerçekleştirdiğimiz yaklaşık 300 milyar dolarlık yatırımla daha da güçlendirdik. Yatırımlarımızın ülke ekonomisine toplam katkısının yaklaşık 1 trilyon dolar olduğunu ve ulaştırma sektöründe yıllık 1 milyon kişiye istihdam sağladığını hesaplıyoruz. Türkiye'nin bu yatırımlarla oluşan güçlü deneyimini de bölgesel düzeyde paylaşmaya hazırız. Müteahhitlik hizmetlerinde 137 ülkede 12 binin üzerinde proje üstlenmiş, toplam 530 milyar dolarlık bir iş hacmine ulaşmış durumdayız. Biz bu başarıyı yalnızca ekonomik bir gösterge değil, dost ülkelerle kurduğumuz güvene dayalı işbirliklerinin bir sonucu olarak görüyoruz."

Bakan Uraloğlu: Türkiye, 300 milyar dolarlık yatırımla bölgesel ulaştırma merkezi oldu

Uraloğlu, bu projelerin Türkiye'yi bölgesinde lider, küresel ölçekte ise öncü bir ulaştırma merkezi konumuna taşıdığını, Doğu-Batı Hazar Geçişli Orta Koridor ve Kalkınma Yolu projelerinin de bu vizyonun merkezinde yer aldığını belirterek, Orta Koridor ile Çin-Avrupa taşımaları için halihazırda kesintisiz bir bağlantı sunarken, Kalkınma Yolu Projesi ile Güneydoğu Asya'dan gelen yüklerin Irak ve Türkiye üzerinden Avrupa'ya ulaşmasını hedeflediklerini bildirdi.

YENİ BİR STRATEJİK EKSEN

Pakistan'ın son yıllarda ulaştırma alanında gerçekleştirdiği dönüşüme de değinen Uraloğlu, Çin-Pakistan Ekonomik Koridoru kapsamında yürütülen ulaştırma ve enerji projelerinin yalnızca Pakistan'ın kuzey-güney bağlantısını güçlendirmekle kalmadığını, Orta Asya ve Çin'i birbirine bağlayan yeni bir stratejik eksen ortaya koyduğunu belirtti.

Bakan Uraloğlu: Türkiye, 300 milyar dolarlık yatırımla bölgesel ulaştırma merkezi oldu

Söz konusu projelerin, bölgesel ticaretin güvenliği, verimliliği ve çeşitliliği açısından büyük bir potansiyel taşıdığına inandıklarına işaret eden Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Özellikle, Pakistan'ın Gwadar Limanı'nı bölgesel ticaret ve lojistik merkezi haline getirme vizyonunu memnuniyetle karşılıyoruz. Türkiye olarak, Asya'dan Avrupa'ya uzanan Orta Koridor'un Pakistan, İran ve Orta Asya bağlantılarıyla güçlendirilmesini stratejik bir hedef olarak görüyoruz. Ayrıca, ulaştırma politikaları artık yalnızca yol ve hat inşasından ibaret değil. Çevreye duyarlı, dijital kapasitesi yüksek ve krizlere dayanıklı altyapılar ön plana çıkmaktadır. Türkiye, bölgesel entegrasyonu güçlendirmeye, sürdürülebilir ulaşım politikalarını desteklemeye kararlılıkla devam edecektir."

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Altın almak için bu rakamı bekleyin! İslam Memiş yatırımcılara tüyo
Asgari ücret ne kadar olacak? Özgür Erdursun net rakam verdi!
ETİKETLER
#Türkiye
#pakistan
#ulaştırma
#altyapı
#Bölgesel Entegrasyon
#Asya-pasifik Bölgesi
#Ekonomik Kalkınma
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.