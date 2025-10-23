Menü Kapat
Hava Durumu
17°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

Asgari ücret ne kadar olacak? Özgür Erdursun net rakam verdi!

Ekim 23, 2025 10:08
1
Asgari ücret ne kadar olacak? Özgür Erdursun'dan 3 farklı senaryo

Türkiye’de as­gari ücret tar­tışmaları her yı­lın son çeyreğin­de gündem olmaya devam ediyor. Tüm maaş hesaplarını etkileyecek olan asgari ücret oranı herkes tarafından merak ediliyor. Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, asgari ücret öngörüsünü paylaştı ve çalışanları uyardı.
 

2
asgari ücret

Avrupa Birliği ülkelerinde ve OECD ortalamasında as­gari ücret, toplam çalışanla­rın yalnızca küçük bir bölü­münü ilgilendirdiğini ifade eden Erdursun, Türkiye’de ise çalışanla­rın yaklaşık %50’si asgari üc­ret veya asgari ücrete çok ya­kın bir ücret aldığının altını çizdi.

 

3
asgari ücret

Türkiye’de as­gari ücretin “taban ücret” değil, fiilî ortalama ücret haline dö­nüştüğünü belirten Erdursun, bu durumun, orta gelir grubunun erimesine ve ücret skalasının aşağı doğru baskılanmasına yol açtığını söyledi.

 

4
asgari ücret

2026 İÇİN BEKLENTİ ANALİZİ

"2026 yılı resmi hedef enf­lasyonu %16’dır. Bu hedefe göre asgari ücrette üç senar­yodan söz edilebilir" diyen Erdursun,

"Sadece hedef enflasyon kadar artış yapılması halinde asgari ücret yaklaşık 25.600 TL seviyesine,

Refah payı dahil edilirse 26.500-27.500 TL bandına,

Reel alım gücü onarımı hedeflenirse 28.000 TL sevi­yesinin üzerine çıkabilir" dedi.
 

5
asgari ücret

Önemli olanın rakamın seviyesi değil; asgari ücretle çalışan oranının yük­sekliği olduğunu ifade eden Erdursun, as­gari ücrete bağımlılığı azal­tacak yapısal reform yaparak gerçek çözüm üretebileceğini söyledi.

 

6
asgari ücret

Erdursun, Asgari ücret başlangıç ücreti haline getirilmelidir. Aynı işyerinde 6, 8 veya 12 aydan fazla çalışanın hâlâ as­gari ücretle gösterilmesine izin verilmemelidir. Meslek koduna göre ta­ban ücret sistemi uygulan­malıdır. Bir hemşire ile bir kasiyerin, bir CNC operatö­rü ile nitelik gerektirmeyen bir işçinin tek asgari ücret üzerinden ücretlendirilmesi doğru değildir. Meslek ve de­neyime göre farklı taban üc­retler belirlenmelidir. Ücrete kıdem zorunlu­luğu getirilmelidir. Kişi aynı işte 3-5-10-15 ve daha fazla yıl çalışıyorsa hâlâ asgari se­viyede gösterilemez. Bu uy­gulama SGK tarafından de­netlenmeli ve kademeli ücret bildirimi zorunlu hale geti­rilmelidir. Asgari ücrette değil, or­talama ücrette politika ya­pılmalıdır. Kamu ve ekonomi yönetimi, asgari ücret bek­lentisini değil, genel ücret ya­pısını hedeflemelidir" diyerek yapısal reform önerilerinde bulundu.

 

TGRT Haber
