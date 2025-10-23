Asgari ücret ne kadar olacak? Özgür Erdursun net rakam verdi!

Kategoriler
Türkiye’de asgari ücret tartışmaları her yılın son çeyreğinde gündem olmaya devam ediyor. Tüm maaş hesaplarını etkileyecek olan asgari ücret oranı herkes tarafından merak ediliyor. Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, asgari ücret öngörüsünü paylaştı ve çalışanları uyardı.
Avrupa Birliği ülkelerinde ve OECD ortalamasında asgari ücret, toplam çalışanların yalnızca küçük bir bölümünü ilgilendirdiğini ifade eden Erdursun, Türkiye’de ise çalışanların yaklaşık %50’si asgari ücret veya asgari ücrete çok yakın bir ücret aldığının altını çizdi.
Türkiye’de asgari ücretin “taban ücret” değil, fiilî ortalama ücret haline dönüştüğünü belirten Erdursun, bu durumun, orta gelir grubunun erimesine ve ücret skalasının aşağı doğru baskılanmasına yol açtığını söyledi.
"2026 yılı resmi hedef enflasyonu %16’dır. Bu hedefe göre asgari ücrette üç senaryodan söz edilebilir" diyen Erdursun,
"Sadece hedef enflasyon kadar artış yapılması halinde asgari ücret yaklaşık 25.600 TL seviyesine,
Refah payı dahil edilirse 26.500-27.500 TL bandına,
Reel alım gücü onarımı hedeflenirse 28.000 TL seviyesinin üzerine çıkabilir" dedi.
Önemli olanın rakamın seviyesi değil; asgari ücretle çalışan oranının yüksekliği olduğunu ifade eden Erdursun, asgari ücrete bağımlılığı azaltacak yapısal reform yaparak gerçek çözüm üretebileceğini söyledi.
Erdursun, Asgari ücret başlangıç ücreti haline getirilmelidir. Aynı işyerinde 6, 8 veya 12 aydan fazla çalışanın hâlâ asgari ücretle gösterilmesine izin verilmemelidir. Meslek koduna göre taban ücret sistemi uygulanmalıdır. Bir hemşire ile bir kasiyerin, bir CNC operatörü ile nitelik gerektirmeyen bir işçinin tek asgari ücret üzerinden ücretlendirilmesi doğru değildir. Meslek ve deneyime göre farklı taban ücretler belirlenmelidir. Ücrete kıdem zorunluluğu getirilmelidir. Kişi aynı işte 3-5-10-15 ve daha fazla yıl çalışıyorsa hâlâ asgari seviyede gösterilemez. Bu uygulama SGK tarafından denetlenmeli ve kademeli ücret bildirimi zorunlu hale getirilmelidir. Asgari ücrette değil, ortalama ücrette politika yapılmalıdır. Kamu ve ekonomi yönetimi, asgari ücret beklentisini değil, genel ücret yapısını hedeflemelidir" diyerek yapısal reform önerilerinde bulundu.