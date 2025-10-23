Asgari ücret ne kadar olacak? Özgür Erdursun net rakam verdi!

Erdursun, Asgari ücret başlangıç ücreti haline getirilmelidir. Aynı işyerinde 6, 8 veya 12 aydan fazla çalışanın hâlâ as­gari ücretle gösterilmesine izin verilmemelidir. Meslek koduna göre ta­ban ücret sistemi uygulan­malıdır. Bir hemşire ile bir kasiyerin, bir CNC operatö­rü ile nitelik gerektirmeyen bir işçinin tek asgari ücret üzerinden ücretlendirilmesi doğru değildir. Meslek ve de­neyime göre farklı taban üc­retler belirlenmelidir. Ücrete kıdem zorunlu­luğu getirilmelidir. Kişi aynı işte 3-5-10-15 ve daha fazla yıl çalışıyorsa hâlâ asgari se­viyede gösterilemez. Bu uy­gulama SGK tarafından de­netlenmeli ve kademeli ücret bildirimi zorunlu hale geti­rilmelidir. Asgari ücrette değil, or­talama ücrette politika ya­pılmalıdır. Kamu ve ekonomi yönetimi, asgari ücret bek­lentisini değil, genel ücret ya­pısını hedeflemelidir" diyerek yapısal reform önerilerinde bulundu.