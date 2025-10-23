Hasret Akkuzu cinayetinde yeni gelişme! Ağabeyi ve yengesi de tutuklandı

Perşembe beldesine bağlı Kızılbel köyünde yaşayan 17 yaşındaki Hasret Akkuzu'dan 10 gün boyunca haber alamayan ailesi durumu ekiplere bildirince korkunç cinayet ortaya çıktı. Genç kızın cesedi köylüler tarafından su kuyusunun dibinde bulundu. Cinayete ilişkin gözaltına alınan 6 şüpheli gözaltına alınırken, vahşete ilişkin yeni bir gelişme yaşandı.



AĞABEYİ VE YENGESİ DE TUTUKLANDI

Savcılıktaki sorgusu tamamlanan D.B.'nin annesi, D.B.'nin kardeşi ve Hasret Akkuzu'nun arkadaşı serbest bırakıldı. D.B.'nin ağabeyi ve yengesinin yanı sıra olayda kullanılan aracın sahibi olduğu öğrenilen şüpheli ise 'delilleri karartma' suçlamasıyla mahkemeye sevk edildi. 3 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Zonguldak'a getirilen D.B.'nin sorgusu ise sürüyor.