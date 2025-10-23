Cesedi kuyuda bulunan Hasret Akkuzu cinayetinde korkunç detaylar! Son mesajı ortaya çıktı

Türkiye vahşice katledilen 17 yaşındaki Hasret Akkuzu cinayetini konuşuyor. 13 Ekim günü valiz almak için Perşembe beldesine giden genç kızdan bir daha haber alınamadı. Akkuzu'nun kaybından 10 gün sonra hayvan otlatmaya çıkan vatandaşların hayvanların su içmemesi üzerine kuyuyu kontrol etmesi üzerine korkunç cinayet ortaya çıktı. Kuyuda bulunan cesedin genç kıza ait olduğu tespit edilirken, Akkuzu'nun babasına attığı son mesaj ortaya çıktı.

CANİ AYDIN'DA YAKALANDI

Çaycuma Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 6 şüphelinin adliyedeki sorgusu sürerken katil zanlısı olduğu öne sürülen D.B. ise Aydın'da yakalanarak gözaltına alındı.

KAYBOLMADAN ÖNCE İŞTEN AYRILMIŞ

Akkuzu'nun Açıköğretim Kurumu aracılığıyla lise eğitimine devam ettiği, geçen 7 Ekim günü de çalıştığı tekstil fabrikasındaki işinden ayrıldığı öğrenildi. Akkuzu'nun 4 yıl önce de katil zanlısı D.B.'nin bebeğine bakıcılık yaptığı öğrenildi.

SON MESAJI ORTAYA ÇIKTI

Hasret Akkuzu'nun kaybolduğu gün valiz almak için Perşembe beldesine gideceğini ailesine söyleyerek ayrıldığı son mesajını ise babasına gönderdiği ortaya çıktı. Saat 21.45'i gösterdiğinde babasının aradığı kızı "(Eve) geliyorum" şeklinde mesaj attığı, bir süre sonra babası tekrar arayınca "Şarjım azaldı, eve geliyorum" dediği öğrenildi. Ancak bu görüşmeden sonra Akkuzu'dan bir daha haber alınamadı.

Cesedinin kuyuda bulunması üzerine başlatılan soruşturmada kuyunun önündeki ağaca kolluk kuvvetleri tarafından kamera monte edildi.

HAYVANLAR SU İÇMEYİNCE KUYUDAKİ CESET ORTAYA ÇIKTI

Bir arkadaşının kuyudan çektiği suyu hayvanlarının içmemesi üzerine içerisinin kontrol edildiğini ve cesede rastlandığını ifade eden 65 yaşındaki Ramazan Akça, "Burada kapağı kırmışlar. Akşam üzeri 17.30-18.00 aralığında arkadaş su çekiyor. Hayvanlar su içmiyor. Bakıyor ceset gibi köpek gibi bir şey. Kimseye bir şey demeden eve gidiyor. Arkadaşın annesi bize telefon etti. Buraya geldik ceset var. Muhtara telefon açtık. Karakolu aradı. Buraya geldiler. İfadelerimizi verdik. Daha önce burası kilitliydi. Kırmışlar" diye konuştu.