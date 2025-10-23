Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
17°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Özge Sönmez

Cesedi kuyuda bulunan Hasret Akkuzu cinayetinde korkunç detaylar! Son mesajı ortaya çıktı

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde kaybının 10'uncu gününde cansız bedeni bir kuyuda bulunan 17 yaşındaki Hasret Akkuzu'nun babasına attığı son mesaj ortaya çıktı. Cinayetin detayları kan dondururken, Akkuzu'nun, 4 yıl önce katil zanlısının bebeğine bakıcılık yaptığı öğrenildi. İşte vahşi cinayetin detayları...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
23.10.2025
saat ikonu 08:18
|
GÜNCELLEME:
23.10.2025
saat ikonu 08:55

Türkiye vahşice katledilen 17 yaşındaki Hasret Akkuzu cinayetini konuşuyor. 13 Ekim günü valiz almak için Perşembe beldesine giden genç kızdan bir daha haber alınamadı. Akkuzu'nun kaybından 10 gün sonra hayvan otlatmaya çıkan vatandaşların hayvanların su içmemesi üzerine kuyuyu kontrol etmesi üzerine korkunç cinayet ortaya çıktı. Kuyuda bulunan cesedin genç kıza ait olduğu tespit edilirken, Akkuzu'nun babasına attığı son mesaj ortaya çıktı.

Cesedi kuyuda bulunan Hasret Akkuzu cinayetinde korkunç detaylar! Son mesajı ortaya çıktı

CANİ AYDIN'DA YAKALANDI

Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 6 şüphelinin adliyedeki sorgusu sürerken zanlısı olduğu öne sürülen D.B. ise 'da yakalanarak gözaltına alındı.

Cesedi kuyuda bulunan Hasret Akkuzu cinayetinde korkunç detaylar! Son mesajı ortaya çıktı

KAYBOLMADAN ÖNCE İŞTEN AYRILMIŞ

Akkuzu'nun Açıköğretim Kurumu aracılığıyla lise eğitimine devam ettiği, geçen 7 Ekim günü de çalıştığı tekstil fabrikasındaki işinden ayrıldığı öğrenildi. Akkuzu'nun 4 yıl önce de katil zanlısı D.B.'nin bebeğine bakıcılık yaptığı öğrenildi.

Cesedi kuyuda bulunan Hasret Akkuzu cinayetinde korkunç detaylar! Son mesajı ortaya çıktı

SON MESAJI ORTAYA ÇIKTI

Hasret Akkuzu'nun kaybolduğu gün valiz almak için Perşembe beldesine gideceğini ailesine söyleyerek ayrıldığı son mesajını ise babasına gönderdiği ortaya çıktı. Saat 21.45'i gösterdiğinde babasının aradığı kızı "(Eve) geliyorum" şeklinde mesaj attığı, bir süre sonra babası tekrar arayınca "Şarjım azaldı, eve geliyorum" dediği öğrenildi. Ancak bu görüşmeden sonra Akkuzu'dan bir daha haber alınamadı.
Cesedinin kuyuda bulunması üzerine başlatılan soruşturmada kuyunun önündeki ağaca kolluk kuvvetleri tarafından kamera monte edildi.

Cesedi kuyuda bulunan Hasret Akkuzu cinayetinde korkunç detaylar! Son mesajı ortaya çıktı

HAYVANLAR SU İÇMEYİNCE KUYUDAKİ CESET ORTAYA ÇIKTI

Bir arkadaşının kuyudan çektiği suyu hayvanlarının içmemesi üzerine içerisinin kontrol edildiğini ve cesede rastlandığını ifade eden 65 yaşındaki Ramazan Akça, "Burada kapağı kırmışlar. Akşam üzeri 17.30-18.00 aralığında arkadaş su çekiyor. Hayvanlar su içmiyor. Bakıyor ceset gibi köpek gibi bir şey. Kimseye bir şey demeden eve gidiyor. Arkadaşın annesi bize telefon etti. Buraya geldik ceset var. Muhtara telefon açtık. Karakolu aradı. Buraya geldiler. İfadelerimizi verdik. Daha önce burası kilitliydi. Kırmışlar" diye konuştu.

Cesedi kuyuda bulunan Hasret Akkuzu cinayetinde korkunç detaylar! Son mesajı ortaya çıktı
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Zonguldak'ta vahşet! Her yerde aranan Hasret Akkuzu'nun cesedi kuyudan çıktı
ETİKETLER
#aydın
#katil
#çaycuma
#Hasret Akkuzu Cinayeti
#Kuyunun Içinde Bulunan Ceset
#Aydın'da Yakalama
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.