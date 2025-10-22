Zonguldak'ta vahşet! Her yerde aranan Hasret Akkuzu'nun cesedi kuyudan çıktı

Zonguldak'ta köylülerin su kuyusunda bir kadına ait ceset buldu. Gördükleri manzara karşısında dehşete düşen köylüler durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerinde incelemeler yapan ekipler, cesedin 10 gün önce kaybolan 17 yaşındaki Hasret Akkuzu'ya ait olduğu belirledi. Genç kızın katili ise Aydın'da yakalanarak gözaltına alındı.

CESEDİ KUYUDAN ÇIKTI

İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler tarafından otopsi için morga kaldırılan cesedin 12 Ekim tarihinden itibaren kayıp olan 17 yaşındaki Hasret Akkuzu'ya ait olabileceği ihtimali üzerine ailesi Çaycuma Devlet Hastanesi'nde cesedin kızlarına ait olduğunu teşhis etti. Akkuzu'nun cesedi kesin ölüm sebebinin araştırılması için Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

CANİ KAÇARKEN YAKALANDI

Akkuzu'nun kesin ölüm sebebinin Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanacak rapor doğrultusunda belli olacağı öğrenildi.

Öte yandan Çaycuma Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında 6 şüpheli adliyeye sevk edildi. Olayın faili olduğu öne sürülen ve cezaevi firarisi olduğu öğrenilen D.B. de Aydın'da yakalanarak gözaltına alındı. D.B.'nin Zonguldak'a getirileceği öğrenildi.

Hasret Akkuzu'nun otopsi işlemlerinin ardından köyüne defnedilmesi bekleniyor.