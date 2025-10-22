Menü Kapat
Ölen de öldüren de çocuk! 500 lira cinayeti şüphelileri hakim karşısında

İstanbul'da 500 liralık borç yüzünden çıkan tartışmada 14 yaşındaki yabancı uyruklu Salim Attal silahla vurularak hayatını kaybetti. Attal'ın ölümünden sorumlu tutulan 2 çocuk ilk kez hakim karşısına çıktı.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
22.10.2025
saat ikonu 12:37
|
GÜNCELLEME:
22.10.2025
saat ikonu 12:37

'nin Söğütlüçeşme Mahallesi'nde 18 Kasım 2024'te meydana gelen çocukların kavgasında 14 yaşındaki Salim Attal 500 liralık borç yüzünden çıkan tartışmada silahla vurularak öldürüldü. Attal'ın öldürülmesine ilişkin açılan davada 17 yaşındaki Ö.A. ve 16 yaşındaki G.Y. ilk kez hakim karşısına çıktı. Duruşmada alınan savunma ve beyanların ardından ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk halinin devamına hükmederek, eksik hususların giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Ölen de öldüren de çocuk! 500 lira cinayeti şüphelileri hakim karşısında

SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUK SIFATIYLA YER ALDI

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, vefat eden Salim Attal ‘maktul', babası Alaa Attal ‘müşteki', 2 şüpheli ise ‘suça sürüklenen ' sıfatıyla yer aldı. İddianamede, maktul Salim Attal ile bir grup arkadaşının olay yerinde buluştukları, M.G. isimli şahsın olay yerinde olmayan bir arkadaşına 500 lira borcu olduğu, bu borçla ilgili olarak A.Ç. ve A.Y.G.'nin M.G. ile konuştukları, bu konuşma sırasında maktul Salim Attal'ın borcu vermesi için M.G.'yle konuştuğu, bu sırada M.G.'nin Attal'a küfür ve hakaret ettiği, bunun üzerine Salim'in M.G.'ye yumruk ve tokat attığı anlatıldı. Attal'ın yumruk ve tokat atmasının ardından diğer çocukların ceplerinden bıçak çıkardıklarını fark ettiği aktarılan iddianamede, şüpheli A.Y.G.'nin ifadesine göre Salim Attal'ın şüphelilerle konuştuğu sırada Ö.A.‘nın etrafa ateş ettiği, bu sırada Salim Attal'ın vurulduğu ve ağaç arkasına saklandığı, şüpheli A.Ç.'nin beyanına göre ise silahın G.Y.'nin elinde olduğu ifade edildi.

İddianamede, G.Y.'nin Ö.A.'dan temin ettiği silahla maktul Salim Attal'a doğru ateş ettiği, Attal'ın ölüm sebebinin ateşli yaralanmasına bağlı olduğu bilgisine de yer verildi.

Ölen de öldüren de çocuk! 500 lira cinayeti şüphelileri hakim karşısında

24'ER YILA KADAR HAPİS TALEBİ

Hazırlanan iddianamede, suça sürüklenen çocuklardan G.Y. hakkında ‘çocuğu kasten ' suçundan 18 yıldan 24 yıla kadar, Ö.A. hakkında ise ‘çocuğu kasten öldürme suçunun işlenmesine yardım etme' suçundan 15 yıldan 20 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi.

Ahmet Minguzzi’yi kim öldürdü?
Mattia Ahmet Minguzzi davasında karar çıktı! İşte canilere verilen ceza
