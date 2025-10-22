Menü Kapat
Editor
 Serhat Yıldız

Çankırı'da kadın cinayeti! Önce eski eşini öldürdü, sonra kendini yaraladı

Çankırı'da bir şahıs, kavga ettiği eski eşini bıçaklayarak öldürdü. Bıçakla kendisini de yaralayan şahıs hastaneye kaldırıldı. İşte detaylar...

Çankırı'da kadın cinayeti! Önce eski eşini öldürdü, sonra kendini yaraladı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
22.10.2025
saat ikonu 12:36
|
GÜNCELLEME:
22.10.2025
saat ikonu 12:36

'da sabah saatlerinde Buğday Pazarı Mahallesi Burçak Sokak'ta meydana gelen olayda, Çankırı Devlet Hastanesi'nde temizlik görevlisi olarak çalışan 2 çocuk annesi İlknur Kertlez (40), sabah saatlerinde işe gitmek üzere evden çıktığı sırada eski eşi Selami Y. (43) tarafından bıçaklandı.

Çankırı'da kadın cinayeti! Önce eski eşini öldürdü, sonra kendini yaraladı

ÖNCE ESKİ EŞİNİ ÖLDÜRDÜ, SONRA KENDİNİ YARALADI

Olay yerinden kaçan Selami Y., Yapraklı Karayolu kenarında bıçakla kendine zarar verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince Çankırı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan İlknur Kertlez tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, Selami Y. ise hastanede tedavi altına alındı.

Çankırı'da kadın cinayeti! Önce eski eşini öldürdü, sonra kendini yaraladı

DAHA ÖNCE UZAKLAŞTIRMA KARARINI İHLAL ETMİŞ

İlknur Kertlez'in 18 Ekim 2024 tarihinde kasten yaralama, tehdit ve hakaret suçlarından, 21 Ekim 2024 tarihinde ise tehditten Selami Y. hakkında suç duyurusunda bulunduğu ve alınan koruma tedbirlerini ihlal eden Selami Y.'nin 3 gün zorlama hapsi ile cezalandırıldığı öğrenildi. İlknur Kertlez ile Selami Y.'nin 10 Mart tarihinde boşandıkları öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Çankırı'da kadın cinayeti! Önce eski eşini öldürdü, sonra kendini yaraladı
