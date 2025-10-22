Menü Kapat
19°
Avatar
Editor
 Sumru Tarhan

Galatasaray Bodo Glimt daha önce oynadı mı? GS ile karşılaşmaları

Bu akşam Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak olan GS Bodo Glimt maçı öncesinde daha önce oynadı mı sorusu da merak edildi. İki takımın karşılaşmalarının istatistikleri taraftarın dikkatini çekti.

Galatasaray Bodo Glimt daha önce oynadı mı? GS ile karşılaşmaları
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
22.10.2025
12:37
|
GÜNCELLEME:
22.10.2025
12:37

Futbolseverlerin heyecanla takip ettiği 'nde bugün oynanacak olan GS maçına saatler kaldı.

GALATASARAY BODO GLİMT DAHA ÖNCE OYNADI MI?

Şu ana kadar bulabildiğim kayıtlara göre, ile Bodø/Glimt arasında resmî bir maçı oynandığına dair bir kayıt bulunmuyor. İki takım şu ana kadar hiç karşı karşıya gelmezken bu akşam ilk kez karşılaşacak.

Galatasaray Bodo Glimt daha önce oynadı mı? GS ile karşılaşmaları

GALATASARAY BODO GLİMT KARŞILAŞMALARI

Galatasaray ile Bodo Glimt daha önce karşılaşmadı. Bu akşam iki takım da birbiri ile ilk defa mücadele edecek. Galatasaray'ın Norveç ekipleri ile oynadığı 6 maç bulunurken 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi yaşadı.

Galatasaray Bodo Glimt daha önce oynadı mı? GS ile karşılaşmaları

GALATASARAY NORVEÇ TAKIMLARI MAÇLARI

GS, 1956-1957 sezonuyla başlayan Avrupa serüveninde farklı organizasyonlarda 330 maça çıktı. Sarı kırmızılı ekip Norveç temsilcileri Rosenborg, Tromsö ve Molde ile karşılaştı.

