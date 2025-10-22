Galatasaray Bodo Glimt daha önce oynadı mı? GS ile karşılaşmaları

Kategoriler
Futbolseverlerin heyecanla takip ettiği Şampiyonlar Ligi'nde bugün oynanacak olan GS maçına saatler kaldı.
Şu ana kadar bulabildiğim kayıtlara göre, Galatasaray ile Bodø/Glimt arasında resmî bir Avrupa kupası maçı oynandığına dair bir kayıt bulunmuyor. İki takım şu ana kadar hiç karşı karşıya gelmezken bu akşam ilk kez karşılaşacak.
Galatasaray ile Bodo Glimt daha önce karşılaşmadı. Bu akşam iki takım da birbiri ile ilk defa mücadele edecek. Galatasaray'ın Norveç ekipleri ile oynadığı 6 maç bulunurken 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi yaşadı.
GS, 1956-1957 sezonuyla başlayan Avrupa serüveninde farklı organizasyonlarda 330 maça çıktı. Sarı kırmızılı ekip Norveç temsilcileri Rosenborg, Tromsö ve Molde ile karşılaştı.