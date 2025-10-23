Menü Kapat
17°
Editor
 Onur Kaya

7 il için 'sarı' kodlu alarm: Sel ve su baskınlarına dikkat! İşte 23 Ekim hava durumu

Meteoroloji'den yapılan tahminlere göre; Marmara, Ege, Batı ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'da sağanak etkili olacak. Kuvvetli yağışın beklendiği 7 il için sarı kodlu alarm verildi. Ayrıca Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinde kar yağışı görülecek. İşte 23 Ekim Perşembe hava durumu...

Onur Kaya
23.10.2025
08:28
23.10.2025
08:28

Genel Müdürlüğü 23 Ekim 2025 tarihli raporunu paylaştı. Yapılan son tahminlere göre perşembe günü ülke genelinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz’in Toroslar mevkii, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz (Ordu hariç), Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Eskişehir, Ankara, Çankırı, Sivas, Çorum, Bitlis ve Van çevrelerinin ve sağanak, batı kesimlerin yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek.

7 il için 'sarı' kodlu alarm: Sel ve su baskınlarına dikkat! İşte 23 Ekim hava durumu

2 BÖLGEYE KAR YAĞACAK

Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunun yükseklerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

7 il için 'sarı' kodlu alarm: Sel ve su baskınlarına dikkat! İşte 23 Ekim hava durumu

7 İL İÇİN SARI KODLU UYARI

Yağışların, Kuzey Ege kıyıları ile Edirne'nin ve Kırklareli’nin güneyi, Tekirdağ’ın batısı ve Çanakkale çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

7 il için 'sarı' kodlu alarm: Sel ve su baskınlarına dikkat! İşte 23 Ekim hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü; Balıkesir, Çanakkale, Edirne, İzmir, Kırklareli, Muğla ile Tekirdağ illeri için "sarı" kodlu uyarıda bulundu. Bu illerde ve su baskınlarına karşı dikkatli olunması çağrısı yapıldı.

7 il için 'sarı' kodlu alarm: Sel ve su baskınlarına dikkat! İşte 23 Ekim hava durumu

SICAKLIK 2-4 DERECE ARTIYOR

Hava sıcaklığının kuzey, iç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgar ise genellikle güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.

7 il için 'sarı' kodlu alarm: Sel ve su baskınlarına dikkat! İşte 23 Ekim hava durumu

BÖLGELERE GÖRE HAVA DURUMU (23 EKİM 2025)

  • MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Edirne'nin ve Kırklareli’nin güneyi, Tekirdağ’ın batısı ile Çanakkale çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

BURSA °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇANAKKALE °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

İSTANBUL °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, sabah saatlerinde güney kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

  • EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bölgenin kuzey kıyılarında yerel kuvvetli olması bekleniyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

MUĞLA °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

  • AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz ile Doğu Akdeniz'in Toroslar Mevkii'nin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu

ISPARTA °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

  • İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Eskişehir, Ankara, Çankırı ve Sivas çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

KONYA °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu

SİVAS °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı

  • BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin genelinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde sağanak yağışlı

SİNOP °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

  • ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz (Ordu hariç) ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor.

AMASYA °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde sağanak yağışlı

RİZE °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde sağanak yağışlı

TRABZON °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu

  • DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey ve batısı ile Bitlis ve Van çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, bölgenin kuzeydoğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor.

ERZURUM °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve sağanak, yüksekleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı

KARS °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve sağanak, yüksekleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı

MALATYA °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı

VAN °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı

  • GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu

GAZİANTEP °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu

MARDİN °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu

SİİRT °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu

