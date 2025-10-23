İstanbul merkezli 9 ilde suç örgütlerine operasyon! 42 şüpheli yakalandı

Bakan Yerlikaya, elebaşları yurtdışında olan suç örgütlerine düzenlenen operasyonun detaylarını sosyal medya hesabından paylaştı. Çalıntı araç veya motosikletle kasten öldürme, kasten yaralama, tehdit, yağma, yağma amaçlı iş yeri kurşunlama suçlarını işledikleri tespit edilen 42 şüpheli yakalandı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yerlikaya'nın paylaşımı şu şekilde:

İstanbul merkezli 9 ilde elebaşıları yurtdışında olan organize suç örgütü üyelerine yönelik bu sabah eşzamanlı olarak düzenlenen operasyonlarımızda 42 şüpheliyi yakaladık.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğümüzce, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerimizce yapılan çalışmalar sonucu;

İstanbul merkezli Adana, Samsun, Siirt, Kocaeli, Ankara, İzmir, Tekirdağ ve Aydın’da düzenlenen operasyonlarda yakalanan organize suç örgütü üyesi şüphelilerin; yüzleri maskeli çalıntı araç veya motosikletle kasten öldürme, kasten yaralama, tehdit, yağma, yağma amaçlı iş yeri kurşunlama suçlarını işledikleri tespit edildi. Savcılıklarımızca haklarınca soruşturma başlatıldı.

