Hava Durumu
17°
Eski kocasının evini bastı, sevgilisine dehşeti yaşattı: Polis ekipleri elinden zor aldı

Burdur'da gece saatlerinde yaşanan olay şaşkına çevirdi. Eski kocasının evini basan kadın, eski kocasını sevgilisini dakikalarca darp etti.

Eski kocasının evini bastı, sevgilisine dehşeti yaşattı: Polis ekipleri elinden zor aldı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
23.10.2025
saat ikonu 07:49
|
GÜNCELLEME:
23.10.2025
saat ikonu 07:49

Atatürk Mahallesi İsmail Boyacıoğlu Caddesi üzerinde bulunan bir evde meydana gelen olay ekipleri bile şaşkına çevirdi. Y.Y. isimli kadın akşam saatlerinde eski kocasının evine geldi. Burada eski kocasının sevgilisi B.G. ile tartışmaya başlayan kadın dehşet saçtı. Bağrışmalar üzerine olay yerine gelen ekipler darp edilen B.G.'yi kurtardı.

Eski kocasının evini bastı, sevgilisine dehşeti yaşattı: Polis ekipleri elinden zor aldı

HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralanan B.G. sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Devlet Hastanesine kaldırıldı. Y.Y. ise polis ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Eski kocasının evini bastı, sevgilisine dehşeti yaşattı: Polis ekipleri elinden zor aldı
