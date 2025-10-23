Eski kocasının evini bastı, sevgilisine dehşeti yaşattı: Polis ekipleri elinden zor aldı

Kategoriler
İstanbul
Atatürk Mahallesi İsmail Boyacıoğlu Caddesi üzerinde bulunan bir evde meydana gelen olay ekipleri bile şaşkına çevirdi. Y.Y. isimli kadın akşam saatlerinde eski kocasının evine geldi. Burada eski kocasının sevgilisi B.G. ile tartışmaya başlayan kadın dehşet saçtı. Bağrışmalar üzerine olay yerine gelen ekipler darp edilen B.G.'yi kurtardı.
Yaralanan B.G. sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı. Y.Y. ise polis ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.