Çocuk sürücü kaza yaptı, otomobil hurdaya döndü: Ölü ve yaralılar var

Kaza, Sarıcabayır mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Eskişehir'den Kızılinler Mahallesi'ne doğru 13 yaşındaki Öykü Şahin'in kullandığı iddia edilen 26 AIC 470 plakalı SUV otomobil, kontrolden çıkarak takla atıp şarampole uçtu.

ÇOCUK SÜRÜCÜDEN ACI HABER

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Araç içerisinde sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu çıkartıldı. Sağlık ekiplerince yapılan ilk kontrollerde, 13 yaşındaki Öykü Şahin'in olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

ARAÇTAKİ 4 KİŞİ YARALI

Yaralanan Hamdi D. (37), A.D. (13) ve A.S. (13) isimli kız çocuğu Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne, Emre K. (28) ise Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

ARAÇTAN ALKOL ŞİŞELERİ ÇIKTI

Öte yandan, hurdaya dönen otomobilin içerisinden dışarıya fırlayan alkol şişeleri dikkat çekti.

KAZAYA SORUŞTURMA

Hayatını kaybeden Öykü Şahin'in cenazesi otopsi için ESOGÜ Tıp Fakültesi Hastanesi Morgu'na kaldırılırken, kaza ile ilgili çok yönlü soruşturma başlatıldı.