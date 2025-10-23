Türkiye'nin konuştuğu ücrete bakanlık el koydu! İşletmeye ceza kesildi

İstanbul'da ünlü bir mekana giden vatandaş gelen hesapla şaşkına döndü. Yemek yediği sırada telefonunu da şarj eden vatandaştan talep edilen 'şarj ücreti' sosyal medyada büyük tepki topladı. Skandal olayla ilgili Ticaret Bakanlığı'nın devreye girdiği ve mekanın Haksız Fiyat Kurulu'na sevk edildiği öğrenildi.

MEKANA PARA CEZASI KESİLDİ

Kadıköy'de bulunan popüler bir mekana giden müşteri, hayatının şokunu yaşamıştı. Mekan, 10 bin liralık hesaba 45 TL'lik şarj ücretini de eklemişti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Sabah'ın haberine göre; Bakanlık müfettişleri, Tüketiciyi Koruma Yönetmeliği kapsamında mekanı incelemeye alırken idari para cezası da kesti.

Bu arada mekanın Haksız Fiyat Kurulu'na sevk edildiği de öğrenildi.