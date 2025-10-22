Menü Kapat
19°
Editor
 Özge Sönmez

Ticaret Bakanlığı'ndan mevzuata aykırı işlem yapanlara 8,8 milyar TL'lik ceza!

Gümrük ve dış ticaret mevzuatına aykırı işlem yapanlara yönelik sonradan ve ikincil kontrol denetimler sonucunda, 2025 yılının ilk 9 ayında yüzde 114 artışla 8,8 milyar TL ek tahakkuk ve para cezası kararı düzenlendi.

Ticaret Bakanlığı'ndan mevzuata aykırı işlem yapanlara 8,8 milyar TL'lik ceza!
Bakanlığı, 2025 yılının ilk 9 ayında yaptığı sonradan ve ikincil kontrol denetimleriyle, mevzuata aykırı işlemler nedeniyle yüzde 114 artışla toplam 8,8 milyar TL ek tahakkuk ve para cezası uyguladı.

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA GELDİ

Bakanlıktan yapılan açıklamada, ve dış ticaret mevzuatına aykırı işlemlerle, ortamı oluşturanlara yönelik yürütülen sonradan kontrol ve ikincil kontrol denetimlerinin ocak-eylül döneminde de hız kesmeden sürdürüldüğü belirtildi.

Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü koordinasyonunda, analiz çalışmalarının yeni nesil teknolojiler kullanılarak yapıldığı vurgulanan açıklamada, bu sayede firmaların geçmiş işlemlerinin Bakanlık müfettişleri tarafından sonradan kontrol denetimine, tescil edilmiş gümrük beyannamelerinin ise 18 bölge müdürlüğünde görevli kontrol şubelerince ikincil kontrol incelemesine tabi tutulduğu bilgisi verildi.

Açıklamada, bu kapsamda ocak-eylül döneminde yapılan denetimlere ilişkin şunlar kaydedildi:

"⁠Sonradan kontrol denetimleri sonucunda yüzde 32 artışla 1,6 milyar lira, ikincil kontrol incelemeleri neticesinde ise yüzde 149 artışla 7,2 milyar lira olmak üzere toplam 5 bin 503 firma tarafından tescil edilen 51 bin 649 gümrük beyannamesine yüzde 114 artışla 8,8 milyar lira ek tahakkuk ve para cezası kararı düzenlenmiştir. Ticaret Bakanlığı, mevzuata uygun şekilde yükümlülüklerini yerine getiren dürüst ticaret erbabının korunması ve usulsüz işlemlerle haksız rekabet ortamı yaratanlara karşı etkin mücadele yürütülmesi amacıyla ve inceleme faaliyetlerine aynı kararlılıkla devam etmektedir. Gümrük ve dış ticaret işlemlerinin şeffaf, hızlı ve güvenli biçimde yürütülmesi için çalışmalarımız kesintisiz sürdürülmektedir."

