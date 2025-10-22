Menü Kapat
Muğla depremi sonrası korkutan açıklama! Tek bir yeri işaret etti: 'Önemli bir risk'

Muğla'da sabaha karşı yaşanan 4.5 büyüklüğündeki deprem kısa süreli paniğe neden oldu. Sarsıntının ardından deprem uzmanı Prof. Dr. Osman Bektaş'tan korkutan açıklama geldi. Bektaş, Uşak deprem kümesinin sağladığı statik ve viskoelastik stres transferinin önemli bir risk oluşturduğunu belirtti.

Muğla depremi sonrası korkutan açıklama! Tek bir yeri işaret etti: 'Önemli bir risk'
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın () internet sitesinde yer alan bilgilere göre; Akdeniz'de 'nın ilçesi açıklarında saat 05.45 sıralarında 4,5 büyüklüğünde oldu. Yaşanan sarsıntı çevre illerden de hissedilirken, vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı. Uzman isimlerden de peş peşe açıklamalar geldi. Jeoloji Uzmanı Prof. Dr. Osman Bektaş sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Uşak Deprem Kümesine dikkat çekti.

Muğla depremi sonrası korkutan açıklama! Tek bir yeri işaret etti: 'Önemli bir risk'

ETKİLENEN FAYLARI TEK TEK SIRALADI

Girit-Rodos Levha Sınırından Muğla- Isparta yönüne doğru ilerlediğini söyleyen Bektaş, Uşak deprem kümesini işaret etti, etkilenen fayları tek tek sıraladı. Bektaş, "Girit-Rodos Levha Sınırından Muğla- Isparta istikametine stres transferi devam ediyor.

Etkilenen Fay Blokları: Muğla, Aydın-İzmir, Uşak ve Kütahya Blokları.

Ek olarak: Uşak Deprem Kümesinin sağladığı statik ve viskoelastik stres transferi önemli bir risk." ifadelerini kullandı.

Muğla depremi sonrası korkutan açıklama! Tek bir yeri işaret etti: 'Önemli bir risk'
Muğla depremi sonrası korkutan açıklama! Tek bir yeri işaret etti: 'Önemli bir risk'
