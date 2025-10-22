Muğla'da korkutan deprem! İlk veriler açıklandı

Akdeniz açıklarında sabah saatlerinde deprem oldu. Muğla'nın Ortaca ilçesinde meydana gelen deprem paniğe yol açtı.

MUĞLA AÇIKLARINDA 4,5 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgilere göre; Akdeniz'de Muğla'nın Ortaca ilçesi açıklarında saat 05.45 sıralarında 4,5 büyüklüğünde deprem oldu.

AFAD depremin 34,46 kilometre derinlikte meydana geldiğini bildirdi.

https://x.com/DepremDairesi/status/1980829554743595489

Kandilli Rasathanesi ise Akdeniz açıklarında meydana gelen depremin 4,8 büyüklüğünde olduğunu, derinliğinin ise 30,9 kilometre olarak ölçüldüğünü açıkladı.