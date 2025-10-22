Malatya'da deprem! AFAD ve Kandilli verileri açıkladı

Deprem kuşağı üzerinde yer alan Türkiye'de ikinci derece riskli bölgede yer alan Malatya'da deprem oldu. Kentte gece saatlerinde meydana gelen sarsıntı paniğe yol açtı.

MALATYA'DA 3,6'LIK SARSINTI

Kandilli Rasathanesi, Malatya'nın Hekimhan ilçesinde saat 03.54'te 3,6 büyüklüğünde deprem olduğunu bildirdi. Kandilli, depremin derinliğinin 5 kilometre olduğunu açıkladı.

AFAD DEPREM VERİLERİNİ PAYLAŞTI

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) da depreme ilişkin verileri paylaştı. Malatya'daki depremin 3,5 büyüklüğünde olduğunu duyuran AFAD, sarsıntının derinliğinin ise 7 kilometre olarak kaydedildiğini duyurdu.

https://x.com/DepremDairesi/status/1980801536117576067