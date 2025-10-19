Menü Kapat
Ekonomi
Ticaret Bakanlığı'ndan zararlı reklamlara sıfır tolerans!

Ticaret Bakanlığı, çocukların zararına neden olabilecek reklamlara karşı denetimlerini sürdürüyor. Bakanlık çocuklara yönelik zararlı reklamlara sıfır tolerans gösteriyor.

Ticaret Bakanlığı’ndan zararlı reklamlara sıfır tolerans!
bünyesinde yer alan , çocukları hedef alan ve onların algısal zaaflarını istismar eden reklam içeriklerine karşı denetimlerine aralıksız devam ediyor.

Ticaret Bakanlığı’ndan zararlı reklamlara sıfır tolerans!

6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un “Temel İlkeler” başlıklı 5’inci maddesinde; reklamların genel ahlak ve kamu düzenine uygun olması, kişilik haklarını ihlal etmemesi ve hasta, çocuk, yaşlı ile engellileri istismar edici ifade veya görüntüler içermemesi zorunlu kılındı.

Ticaret Bakanlığı’ndan zararlı reklamlara sıfır tolerans!

Aynı Yönetmeliğin “Haksız Ticari Uygulamalar” başlıklı 28’inci maddesi ise, yaşları, deneyim eksiklikleri veya zihinsel/fiziksel zaafları nedeniyle özel korunmaya ihtiyaç duyan tüketici gruplarının ekonomik davranış biçimlerinin, bu grubun ortalama bir üyesi dikkate alınarak değerlendirilmesini esas aldı.

Ticaret Bakanlığı’ndan zararlı reklamlara sıfır tolerans!

ÇOCUKLARA YÖNELİK REKLAMLARDA HASSASİYET ESASTIR

‘Çocuklara Yönelik Reklamlar’ başlıklı 24’üncü madde, çocukları etkileyen veya çocuklara yönelik hazırlanmış reklamlara özel hükümler içeriyor. Bu kapsamda; çocukları tehlikeli durumlara yönlendiren, aşırı tüketime teşvik eden, çocukların gelişim düzeylerini istismar eden her türlü reklam faaliyeti yasaklandı. Bu kurallara aykırı davranan reklam verenler, ajanslar veya mecra kuruluşları hakkında Reklam Kurulu tarafından; reklam durdurma, aynı yöntemle düzeltme, idari para cezası, gerekli görülmesi hâlinde üç aya kadar tedbiren durdurma yaptırımları uygulanıyor. Aykırılığın internet ortamında gerçekleşmesi halinde ise erişimin engellenmesi kararı alınıyor. Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu, çocukların korunmasına yönelik yürüttüğü denetimler kapsamında, idari süreçleri yürütmeye kararlılıkla devam ediyor. Ticaret Bakanlığı tarafından çocukların ticari istismardan korunmasını toplumsal sorumluluk alanının en önemli başlıklarından biri olarak görülüyor. Reklam faaliyetlerinde dürüstlük, toplumsal sorumluluk ve çocukların korunması hem hukuki hem vicdani bir zorunluluk olduğu ifade edildi. Ticaret Bakanlığı; çocukları hedef alan, gelişimlerini olumsuz etkileyen veya tüketim alışkanlıklarını istismar eden her türlü reklama karşı mücadelelerini kararlılıkla sürdüreceklerini belirtti.

