17°
Yaşam
 Nalan Güler Güven

Eski halinden eser yok! Görenleri hayran bırakan kanyonu kuraklık fena vurdu

Hatay'da bulunan Sarıeski Kanyonu'nun şelale ve deresi yüksek sıcaklıkların ardından kurudu. Doğal güzelliğiyle kendini ziyaretçilere hayran bırakan kanyonu görenler hayrete düştü.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
19.10.2025
09:27
|
GÜNCELLEME:
19.10.2025
09:27

'da bulunan ve doğal güzelliğiyle görenleri kendine hayran bırakan Sarıeski Kanyonu yüksek sıcaklığın kurbanı oldu. Sarıeski Mahallesi'nde bulunan ve 'nin dört bir yanından ziyaretçi akınına uğrayan kanyonda su kalmadı. Yazın sıcaklardan kaçmak isteyen vatandaşların uğrak noktası olan kanyondaki alabalık tesisleri de su kalmayınca kapanmak zorunda kaldı.

Eski halinden eser yok! Görenleri hayran bırakan kanyonu kuraklık fena vurdu

SON 65 YILIN EN KURAK YILI

Doğal güzelliğiyle ziyaretçilerini mest eden Sarıseki Kanyonu, bölgede yaşanan son 65 yılın en kurak yılıyla birlikte kuruyarak sessizliğe büründü. Geçtiğimiz yıla oranla yüzde 66 oranında yağışın azaldığı kentte bölge halkı, doğa harikasının yeniden hayat bulmasını bekliyor.

Eski halinden eser yok! Görenleri hayran bırakan kanyonu kuraklık fena vurdu

"2 YILDA SU TAMAMEN ÇEKİLDİ"

62 yaşındaki işletmeci Mehmet Atahan, kuraklıktan dolayı iki yıldır alabalık tesisinin kapalı olduğunu belirterek, "Sarıseki Kanyonu'nda 16 yıldır alabalık restoranı işletiyordum. Ancak iki yıldır su tamamen çekildi, işletmemi kapatmak zorunda kaldım. Burası insanların huzur bulduğu, doğayla iç içe vakit geçirdiği bir yerdi. Şimdi ise ördeklerin, kuşların bile içecek suyu kalmadı. Bu durum hepimizin içini acıtıyor. Burada çalışan herkes ekmeğinden oldu. DSİ veya ilgili kurumların buraya bir yer altı su kuyusu açmasını istiyoruz. Çünkü duyduğumuza göre beş-altı metre derinlikte su bulunabiliyor. Eğer destek verilirse bu kanyonu yeniden canlandırabiliriz. Türkiye'nin dört büyük kanyonundan biri olan Sarıseki Kanyonu'nun tekrar eski canlılığına kavuşmasını istiyoruz" dedi.

Eski halinden eser yok! Görenleri hayran bırakan kanyonu kuraklık fena vurdu
