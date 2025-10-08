Van Gölü'nde kuraklık alarmı! Endişe verici tablo gözler önüne serildi

Türkiye'nin en büyük gölü olan Van Gölü'nde son yıllarda yaşanan kuraklık, bölgedeki ekosistemi tehdit eder hale gelirken, suyun çekildiği bölgelerdeki derin çatlaklar ve mikrobiyalitler endişelendiriyor. Van Gölü çevresinde yaşayan vatandaşlar, son yıllarda gözle görülür şekilde azalan su seviyesinden endişe duyuyor. Gölde su seviyesinin düşmesiyle birlikte daha önce su altında kalan alanlar gün yüzüne çıkarken, bazı bölgelerde kıyı şeridi kilometrelerce geriledi. Özellikle göl çevresindeki tarım arazileri ve sulak alanların kuruması, geçimini bu alanlardan sağlayan halkı zor durumda bırakıyor.