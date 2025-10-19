Esenyurt'ta sokaklarında katliam! Gençlere kurşun yağdırdılar

Dün akşam saat 20.00 sıralarında Esenyurt İncirtepe Mahallesi'nde meydana gelen olayda, sokakta bekleyen D.E. (19), T.Ö. (19), U.G. (21) ve E.Ö. (21)’ye, plakası henüz öğrenilemeyen bir araçtan kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce ateş açıldı.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kurşunların isabet ettiği 4 kişi yaralanırken, olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan D.E. yapılan tüm müdahalelere rağmen kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Polis ekipleri olayın ardından kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.