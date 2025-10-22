Merkez Bankası duyurdu! Yeni paralar bugün tedavüle çıkıyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, E9 Emisyon Grubu VII. Tertip 20 TL banknotların tedavüle çıkarılmasına ilişkin açıklamada bulundu. Resmi Gazete'de yapılan duyuruya göre bugünden itibaren E9 Emisyon Grubu VII. tertip 20 TL banknotlar tedavüle verildi.

YENİ PARALARIN NE FARKI VAR?

Halen tedavülde bulunan E9 Emisyon Grubu önceki tertip 20 TL banknotlara kıyasla, 7. tertip 20 TL banknotlardaki imzaların Başkan Dr. Fatih Karahan ile birlikte Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Hatice Karahan’a ait olacak şekilde düzenlendiği belirtilen duyuruda "Söz konusu banknotlar, üzerindeki imzalar dışında boyutları, ön ve arka yüz kompozisyonları ile genel nitelik ve görünümleri bakımından önceki tertiplerle tamamen aynıdır. Yeni tertip banknotlar önceki tertip banknotlar ile birlikte tedavül edecektir." ifadeleri kullanıldı.

