Altın fiyatlarında sert düşüş! Gram altın bir anda çakıldı: İşte 22 Ekim gram altın, çeyrek altın fiyatları

Altın fiyatlarındaki dalgalanmalar yeni günde de devam ediyor. Dün günü tarihi rekorla açan altın fiyatları bugün resmen çakıldı. Dün 5 bin 800 bandını aşan gram altın, 22 Ekim Çarşamba gününü 5 bin 547,03 TL ile açtı. Çeyrek altın ise 10 bin TL seviyesinden 9 bin 875,00 TL seviyesine geriledi. Peki gram altın bugün kaç lira? Çeyrek altın ne kadar? İşte 22 Ekim güncel altın fiyatları...
GRAM ALTIN
ALIŞ: 5.545,93 TL
SATIŞ: 5.547,03 TL
ÇEYREK ALTIN
ALIŞ: 9.707,00 TL
SATIŞ: 9.875,00 TL
TAM ALTIN
ALIŞ: 38.707,00 TL
SATIŞ: 39.317,00 TL
CUMHURİYET ALTINI
ALIŞ: 40.200,00 TL
SATIŞ: 40.808,00 TL
22 AYAR BİLEZİK
ALIŞ: 5.417,04 TL
SATIŞ: 5.714,58 TL