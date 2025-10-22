Altın fiyatlarında sert düşüş! Gram altın bir anda çakıldı: İşte 22 Ekim gram altın, çeyrek altın fiyatları

Altın fiyatlarındaki dalgalanmalar yeni günde de devam ediyor. Dün günü tarihi rekorla açan altın fiyatları bugün resmen çakıldı. Dün 5 bin 800 bandını aşan gram altın, 22 Ekim Çarşamba gününü 5 bin 547,03 TL ile açtı. Çeyrek altın ise 10 bin TL seviyesinden 9 bin 875,00 TL seviyesine geriledi. Peki gram altın bugün kaç lira? Çeyrek altın ne kadar? İşte 22 Ekim güncel altın fiyatları...

22 EKİM 2025 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN

ALIŞ: 5.545,93 TL

SATIŞ: 5.547,03 TL

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 9.707,00 TL

SATIŞ: 9.875,00 TL

TAM ALTIN

ALIŞ: 38.707,00 TL

SATIŞ: 39.317,00 TL

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 40.200,00 TL

SATIŞ: 40.808,00 TL

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 5.417,04 TL

SATIŞ: 5.714,58 TL