Suriyeliler ülkelerine geri dönüyor: Türkiye bize çok iyi baktı

Suriye'de Beşar Esad rejiminin geçen yıl sona ermesinin ardından yeniden ülkelerine gitmeye başlayan Suriyelilerin dönüşleri devam ederken, Kilis Öncüpınar Gümrük Kapısı'nda da geçişler gece gündüz demeden aralıksız sürüyor.

HATIRALARLA TÜRKİYE'YE VEDA ETTİLER

Sınır kapılarında geç saatlere kadar süren geçişlerde, yanlarına aldıkları eşyalarla memleketlerine dönen Suriyeliler, Türkiye'ye verdikleri destek ve misafirperverlik için teşekkür etti.

"BİZE ÇOK İYİ BAKTILAR"

Şanlıurfa'dan geldiğini belirten Suriyeli Riham Elubiyd Elabdullah, Türkiye'de geçirdiği yıllardan memnun olduğunu belirterek, "Türkiye'de 12 yılım geçti. Çok güzel zamanlarım oldu. Türkiye bizlere çok iyi baktı. Burada yeni arkadaşlar edindim, okul okudum. Türkiye'yi hatırlatacak olan karnemi yanımda götürüyorum. Arkadaşlarım önce çok üzüldüler ama sonra ‘gidin, orada akrabalarınız var' dediler. Şimdi Şam'a dönüyoruz" dedi.

"TÜRKİYE'YE ÇOK TEŞEKKÜR EDERİM"

Gaziantep'ten geldiğini belirten 32 yaşındaki Mustafa Rannan "Burada inşaatlarda ve çiçek satarak geçimimi sağladım. 20 yaşında Türkiye'ye geldim. Şimdi ev eşyalarımı, yataklarımı ve çocukların elbiselerini götürüyorum. Türkiye'de çok arkadaşım oldu. ‘Niye bizi bırakıyorsun' dediler ama ben onlara ‘Suriye'ye gidip düzenimi kurmam gerek' dedim. Türkiye'ye bereket versin, çok teşekkür ederim" diye konuştu.