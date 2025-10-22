Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
19°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Onur Kaya

Suriyeliler ülkelerine geri dönüyor: Türkiye bize çok iyi baktı

Türkiye'ye sığınan Suriyelilerin Esad rejiminin bitmesiyle birlikte ülkelerine geri dönüş yolculuğu devam ediyor. Kilis Öncüpınar Gümrük Kapısı'ndaki geçişler gece saatlerine kadar aralıksız sürüyor. Yanlarına hatıralarını da alan Suriyeliler, verdikleri destek ve misafirperverlikten dolayı Türkiye'ye teşekkür etti.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
22.10.2025
saat ikonu 06:58
|
GÜNCELLEME:
22.10.2025
saat ikonu 08:03

'de Beşar Esad rejiminin geçen yıl sona ermesinin ardından yeniden ülkelerine gitmeye başlayan Suriyelilerin dönüşleri devam ederken, Öncüpınar Gümrük Kapısı'nda da geçişler gece gündüz demeden aralıksız sürüyor.

HATIRALARLA TÜRKİYE'YE VEDA ETTİLER

Sınır kapılarında geç saatlere kadar süren geçişlerde, yanlarına aldıkları eşyalarla memleketlerine dönen Suriyeliler, 'ye verdikleri destek ve misafirperverlik için teşekkür etti.

Suriyeliler ülkelerine geri dönüyor: Türkiye bize çok iyi baktı

"BİZE ÇOK İYİ BAKTILAR"

Şanlıurfa'dan geldiğini belirten Suriyeli Riham Elubiyd Elabdullah, Türkiye'de geçirdiği yıllardan memnun olduğunu belirterek, "Türkiye'de 12 yılım geçti. Çok güzel zamanlarım oldu. Türkiye bizlere çok iyi baktı. Burada yeni arkadaşlar edindim, okul okudum. Türkiye'yi hatırlatacak olan karnemi yanımda götürüyorum. Arkadaşlarım önce çok üzüldüler ama sonra ‘gidin, orada akrabalarınız var' dediler. Şimdi Şam'a dönüyoruz" dedi.

Suriyeliler ülkelerine geri dönüyor: Türkiye bize çok iyi baktı

"TÜRKİYE'YE ÇOK TEŞEKKÜR EDERİM"

Gaziantep'ten geldiğini belirten 32 yaşındaki Mustafa Rannan "Burada inşaatlarda ve çiçek satarak geçimimi sağladım. 20 yaşında Türkiye'ye geldim. Şimdi ev eşyalarımı, yataklarımı ve çocukların elbiselerini götürüyorum. Türkiye'de çok arkadaşım oldu. ‘Niye bizi bırakıyorsun' dediler ama ben onlara ‘Suriye'ye gidip düzenimi kurmam gerek' dedim. Türkiye'ye bereket versin, çok teşekkür ederim" diye konuştu.

Suriyeliler ülkelerine geri dönüyor: Türkiye bize çok iyi baktı
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Kaç Suriyeli ülkesine döndü? Bakan Fidan son sayıyı açıkladı
ETİKETLER
#Türkiye
#suriye
#kilis
#dönüş
#Suriyeli Göçmenler
#Esad Rejimini
#Öncüpınar Gümrük Kapısı
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.