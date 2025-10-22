Şanlıurfa'da feci kaza: Ölü ve yaralılar var

Kategoriler
Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde meydana gelen feci kazada can pazarı yaşandı.
Kaza Şanlıurfa-Diyarbakır kara yolunun 28. kilometresinde meydana geldi. Bedri B.'nin kullandığı hafif ticari araç kontrolden çıkarak devrildi.
Devrilen araçtaki 58 yaşındaki Mürşide B. olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada Bedri B, Salih B, Resul B. ile Esra B. ve Dilaver B. yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yaralılar, kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.