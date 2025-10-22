Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1'i ağır 4 kişi yaralı

Kayseri’nin Melikgazi ilçesine bağlı Altınoluk Mahallesi Samanyolu Caddesi’nde meydana gelen trafik kazasında Y.K. yönetimindeki motosiklet, F.K. yönetimindeki 38 KL 888 plakalı otomobile çarptı.

4 KİŞİ YARALANDI

Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Y.K. ve yolcu konumundaki E.G. ile otomobil sürücüsü anne F.K. ve bebeği U.K. yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de kazada yaralanan 3 kişi ve 1 bebeği olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.