Kaç Suriyeli ülkesine döndü? Bakan Fidan son sayıyı açıkladı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye ile ilişkiler ve Beşar Esad'ın devrilmesinden bu yana Suriye'ye geri dönen sığınmacılarla ilgili açıklamalarda bulundu.

Ülke TV'ye konuşan Hakan Fidan, Şam yönetimiyle yoğun temas halinde olunduğunu belirterek, iki ülke arasında üst düzey ziyaretler gerçekleştiğini söyledi.

"SURİYE BİRİNCİ DERECEDEN MİLLİ GÜVENLİK MESELESİ"

Suriye meselesinin Türkiye için birinci dereceden milli güvenlik meselesi, fiziksel bir sorun olduğunun altını çizen Bakan Fidan şöyle konuştu:

"Orada olan biten her şey benim buradaki toprak bütünlüğümle, vatandaşımın malıyla, canıyla, kanıyla alakalı bir konu. Bizim buradaki mesajımız çok net: Suriye, İsrail'de dahil kimseye tehdit olmasın ama hiç kimse de Suriye'ye tehdit olmasın. Herkes otursun, kendi sınırları neredeyse o sınırlar üzerinden kimse kimsenin sınırına, toprağına, işine gücüne karışmasın, hayatına devam etsin. Bizim istediğimiz bu."

ÜÇLÜ TOPLANTI YAPILACAK

Fidan, yakın zamanda ABD, Türkiye ve Suriye'nin üçlü toplantı yapmasının planlandığı bilgisini paylaştı.

ÜLKESİNE DÖNEN SURİYELİ SAYISI KAÇ?

Suriye'ye geri dönen sığınmacıların sayısıyla ilgili soruyu da cevaplayan Bakan Fidan, "500 bine yakın mültecinin geri dönmesi söz konusu. Biz sınırdan gidenler üzerinden ölçüm yapıyoruz ama Suriye'ye geri dönüş sadece Türkiye üzerinden olmuyor. Başka ülkelerden de geri dönüşler var. Bir de Türkiye'den dönenlerin miktarı var, bir de Suriye'ye geri dönenlerin toplam miktarı var." diye konuştu.

Fidan, Suriye'de istikrar ve güven devam ettikçe nüfusta artışın sürdüğünü belirterek, iş gücü ihtiyacının ortadan kalkması, ekonominin işlemesi, hayata geçmesi, fabrikaların çalışması, bürokrasinin çalışması için bu nüfusun dönmesine ihtiyaç olduğunu vurguladı.