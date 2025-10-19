Menü Kapat
17°
 | Selahattin Demirel

Esad'ın Rusya'yla yaptığı anlaşmalar ne olacak? Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani'den net sözler! YPG ihtimalini de açıkladı

Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, orduyla entegrasyon süreci başlamayan PKK terör örgütünün kolu YPG hakkında konuşarak "Her türlü bölünmeyi reddediyoruz, bu konu tartışmaya veya müzakereye açık değil." dedi. Şeybani ayrıca Esad'ın Rusya ile yaptığı anlaşmaları tanımadıklarını söyledi.

Esad'ın Rusya'yla yaptığı anlaşmalar ne olacak? Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani'den net sözler! YPG ihtimalini de açıkladı
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
19.10.2025
saat ikonu 00:27
|
GÜNCELLEME:
19.10.2025
saat ikonu 00:27

'nin resmi televizyonu El İhbariyye'ye konuşan Bakan Şeybani, Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın Birleşmiş Milletler () oturumuna katılımından ziyaretine, Suriye'de SDG adını kullanan terör örgütü PKK/YPG arasında yürütülen müzakerelerden ilindeki yol haritasına ve 'le güvenlik anlaşmasına kadar birçok başlığı ilişkin konuştu.

Suriye'nin yaklaşımında tarihi bir dönüşüm yaşandığını belirten Şeybani, devrik rejimin "şantaj diplomasisinin" sonuçlarını gidermeye çalıştıklarını söyledi.

"SURİYE DİPLOMASİSİ YENİDEN İMARIN TEMEL DAYANAĞI"

Şeybani, "Suriye diplomasisi, yeniden imarın temel dayanaklarından biridir. Diplomasi, Suriyelilerin çıkarlarını koruyan ilk savunma hattıdır." diye konuştu.

Suriye'deki dönüşümü hedef alan veya ülkeyi kutuplaştırmayı amaçlayan girişimlere karşı ülkeyi koruduklarını belirten Şeybani, "Yeni Suriye, uluslararası platformlarda önceki dönemin aksine ilham kaynağı olan ve gurur veren bir örnek olarak anılıyor." diye konuştu.

"Suriye'yi savaş halindeki bir devletten, geleceğe sağlam adımlarla yürüyen bir devlete dönüştürdük." diyen Şeybani, diplomatik çalışmalarda Suriyelilerin imajını bozan geçmiş mirasın ciddi bir engel oluşturduğunu söyledi.

Esad'ın Rusya'yla yaptığı anlaşmalar ne olacak? Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani'den net sözler! YPG ihtimalini de açıkladı

"ŞARA'NIN BM KONUŞMASI TARİHİ BİR ADIM"

Şara'nın BM'deki konuşmasının "duygusal bir içerik taşıdığını ve Suriye hikayesini özetlediğini" kaydeden Şeybani, "Cumhurbaşkanı Şara'nın BM konuşması Suriyelileri ilk kez gerçekten temsil eden tarihi bir adım." dedi.

Şeybani, "Lübnan ziyaretimizde Suriyeli tutuklular dosyası önceliklerimizin başındaydı. Bu konuda karar aşamasını geçtik ve uygulama süreçlerine başladık." ifadesini kullandı.

"RUSYA İLE DEVRİK REJİM ARASINDAKİ ANLAŞMALARI KABUL ETMİYORUZ"

Suriye'de Kasım 2024'te rejime karşı düzenlenen operasyonlar sırasında Hama ilinde Rusya heyetiyle görüştüğünü aktaran Şeybani, şunları kaydetti:

"Ruslar bana Şam'ı kaç saatte kontrol edeceksiniz diye sorduklarında 48 saat demiştim. Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile görüştüğümde '10 güne ihtiyacımız var.' demişti. Ancak biz 36 saat içinde Şam'da idik. Bir sonraki Ruslarla Dışişleri Bakanı sıfatıyla görüştüğümde 48 saat değil 36 saat olduğunu söyledim ve verdiğim bilgiyi düzelttim."

Esad'ın Rusya'yla yaptığı anlaşmalar ne olacak? Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani'den net sözler! YPG ihtimalini de açıkladı

Şara'nın Rusya ziyaretine ilişkin bilgi veren Şeybani, Beşşar Esed'in akıbeti, zarar gören halkın hakları, tazminatlar, Rus askeri varlığı ile askeri ve ekonomik anlaşmalar dahil Suriye halkının aklına gelebilecek tüm başlıkların masada müzakere edildiğini söyledi.

Şeybani, Rusya ile ilişkilerin açılım sürecinin aşamalı ilerlediğini kaydederek, "Rusya ile devrik rejim arasında yapılan anlaşmaları kabul etmiyoruz. Bu anlaşmaların tamamı askıda ve henüz yeni anlaşmalara ulaşmış değiliz. Rus tarafının üzerinde mutabık kaldığı nokta, eski anlaşmaların yeniden değerlendirilmesidir." ifadelerini kullandı.

Rus askeri varlığının konumunun da müzakere başlıklarından biri olduğunu belirten Şeybani, "Bu üslerin görev tanımı ve bulundukları yerlerin statüsü üzerine konuşuyoruz." dedi.

YPG'NİN ORDUYA ENTEGRE OLMAMASI: HER TÜRLÜ BÖLÜNMEYİ REDDEDİYORUZ

Şeybani, Suriye'de SDG adını kullanan terör örgütü PKK/YPG'nin devlet kurumlarının dışında kalmasının devletle aralarındaki uçurumu derinleştirdiğini ifade ederek "Her türlü bölünmeyi veya federalizmi reddediyoruz. Bu konu tartışmaya veya müzakereye açık değildir." dedi.​​​​​​​

Şeybani, Mart 2024'ten bu yana SDG ile birçok görüşme yapıldığını söyleyerek, son görüşmenin savunma ve içişleri bakanlarının yanı sıra Humus, Halep ve Şam valileriyle 16 Ekim'de düzenlendiğini dile getirdi.

Esad'ın Rusya'yla yaptığı anlaşmalar ne olacak? Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani'den net sözler! YPG ihtimalini de açıkladı

Kürt bileşeniyle ortaklığın en hızlı şekilde hayata geçirilmesi gerektiğini vurgulayan Şeybani, örgütün askeri ve güvenlik yapılarının gerek Savunma Bakanlığına gerekse İçişleri Bakanlığına entegrasyonunun zamanının geldiğini ifade etti.

İSRAİL'İN SURİYE POLİTİKASI: 1774 SINIRLARINA GERİ ÇEKİLMELİ

İsrail'in sahadaki uygulamalarının Suriye'de istikrarsızlığı derinleştirdiğine dikkati çeken Şeybani, Suriye açısından vazgeçilmez olanın, İsrail'in 8 Aralık 2024'ten önceki, yani 1974 Anlaşması'nın belirlediği sınırlara geri çekilmesi olduğunu vurguladı.

Süveyda'nın herkesin içine çekildiği bir tuzak olduğuna işaret eden Şeybani, İsrail'in Süveyda meselesini kötü amaçlarla kullandığının altını çizdi.

Şeybani, Çin'in Suriye açısından önemli bir rol oynayacağına inandığını belirterek, kasım ayının başında Çin'e resmi ziyaret düzenleyeceklerini açıkladı.

