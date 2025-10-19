Menü Kapat
17°
Avatar
Editor
 | Onur Kaya

İzmir sahilinde korkunç olay: Oltaya balık değil insan kafatası takıldı

İzmir'de sahilde balık tutan amatör bir balıkçı hayatının şokunu yaşadı. Balıkçının oltasına balık değil insan kafatası takıldı.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
19.10.2025
saat ikonu 05:46
|
GÜNCELLEME:
19.10.2025
saat ikonu 05:49

'in Konak ilçesinde Karataş Sahili'nde akılalmaz bir olay yaşandı. Balık tutan bir vatandaş, oltasında balık beklerken karşılaştığı manzarayla adeta şaşkına döndü.

OLTAYA İNSAN KAFATASI TAKILDI

Öğle saatlerinde meydana gelen olaya göre; kenarında balık tutan bir balıkçının oltasına deniz içerisinde insana ait takıldı.

İzmir sahilinde korkunç olay: Oltaya balık değil insan kafatası takıldı

Ne olduğunu şaşıran balıkçı durumu ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Deniz Polisi ekipleri sevk edildi.

İzmir sahilinde korkunç olay: Oltaya balık değil insan kafatası takıldı

POLİSLER SUDA ARAMA YAPTI

Kafatası, suya dalan Deniz Polisi ekipleri tarafından karaya çıkartıldı. Karada yapılan incelemelerde kafatasının deforme olmuş halde olduğu tespit edildi.

İzmir sahilinde korkunç olay: Oltaya balık değil insan kafatası takıldı

Balıkçı oltasına takılan kafatası, kimlik tespiti için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderilirken, İzmir Asayiş Şube Müdürlüğü Büro Amirliği ekipleri tarafından olayın aydınlatılmasına yönelik çalışma başlatıldı.

