İzmir sahilinde korkunç olay: Oltaya balık değil insan kafatası takıldı

İzmir'in Konak ilçesinde Karataş Sahili'nde akılalmaz bir olay yaşandı. Balık tutan bir vatandaş, oltasında balık beklerken karşılaştığı manzarayla adeta şaşkına döndü.

OLTAYA İNSAN KAFATASI TAKILDI

Öğle saatlerinde meydana gelen olaya göre; deniz kenarında balık tutan bir balıkçının oltasına deniz içerisinde insana ait kafatası takıldı.

Ne olduğunu şaşıran balıkçı durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Deniz Polisi ekipleri sevk edildi.

POLİSLER SUDA ARAMA YAPTI

Kafatası, suya dalan Deniz Polisi ekipleri tarafından karaya çıkartıldı. Karada yapılan incelemelerde kafatasının deforme olmuş halde olduğu tespit edildi.

Balıkçı oltasına takılan kafatası, kimlik tespiti için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderilirken, İzmir Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından olayın aydınlatılmasına yönelik çalışma başlatıldı.