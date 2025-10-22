Dayı ile yeğen arasında bıçaklı kavga! Kanlar içinde kaldı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde gece saatlerinde dehşet verici bir olay yaşandı. Dayı ile yeğen arasındaki kavga kanlı bitti.

YEĞENİNİ BIÇAKLADI

Yıldırım Beyazıt Mahallesi Değirmen Sokak'ta bulunan müstakil bir evde yeğen M.H. (21) ile ismi öğrenilemeyen dayısı arasında henüz bilinmeyen bir sebepten tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek, kavgaya dönüşmesi üzerine dayı, yeğeni M.H.'yi bıçakla yaraladı.

YARALI GENÇ TEDAVİ ALTINDA

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de M.H.'yi olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı.

SALDIRGAN DAYI YAKALANDI

Olayın ardından kaçan dayı, polis ekiplerinin çalışmaları sonucu yakalandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.