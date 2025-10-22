Parkta bıçaklı kavga: 5 yerinden bıçaklandı

İzmir’in Bayraklı ilçesindeki bir parkta akşam saatlerinde dehşet dolu anlar yaşandı. Çiçek Mahallesi’ne bağlı Yunus Keskin Parkı’nda meydana gelen olaya göre, Oğuz D. isimli bir kişi bıçaklı saldırıya uğradı.

5 YERİNDEN BIÇAKLANDI

Yerde yatan ve vücudunda çok sayıda bıçak yarası olan vatandaş için çevredekiler 112 ekiplerine ihbarda bulundu. Bunun üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

HAYATİ TEHLİKESİ VAR

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kavgada bıçaklanan Oğuz D.'yi ağır yaralı olarak ambulansla hastaneye kaldırdı. Tedavi altına alınan Oğuz D.‘nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

POLİS SALDIRGANLARIN PEŞİNDE

Ekipler, Oğuz D.’yi tartışma sonucu 5 yerinden bıçaklayan kişi veya kişileri yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.