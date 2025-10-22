Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
19°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Banu İriç

Komşular arasındaki kavga meydan savaşına döndü! 1 can kaybı, çok sayıda yaralı

Şanlıurfa'nın merkez Eyyübiye ilçesinde komşular arasında başlayan anlaşmazlık bir anda adeta meydan savaşına döndü. Taş, sopa, silah ve bıçakların kullanıldığı kavgada kan aktı. Bir kişi yaşamını yitirirken çok sayıda kişi yaralandı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
İhlas Haber Ajansı
|
GİRİŞ:
22.10.2025
saat ikonu 00:39
|
GÜNCELLEME:
22.10.2025
saat ikonu 00:39

'da öğle saatlerinde komşu iki aile birbiriyle etti. . Taş, sopa, ve bıçakların kullanılmasıyla meydan savaşı gibi süren çatışmada yolda bulunanlar da büyük tehlike atlattı. Kavgayı ancak polis durdurabildi.

Komşular arasındaki kavga meydan savaşına döndü! 1 can kaybı, çok sayıda yaralı

KİMSEYİ UMURSAMADILAR

Eyüpkent Mahallesi'nde 15.30 sıralarında komşu iki aile arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle kavga çıktı. Taş, sopa, silah ve bıçakların kullanıldığı kavgada korku dolu anlar yaşandı. Birbirlerine saldıran taraftar etrafa rastgele ateş açtı. Silahlardan çıkan mermiler, kavgayı izleyenlerin yakınlarından geçti. O anlar çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Komşular arasındaki kavga meydan savaşına döndü! 1 can kaybı, çok sayıda yaralı

72 YAŞINDAKİ ADAM ÖLDÜ


Kavga nedeniyle bölgeye çok sayıda polis ve ambulans sevk edildi. Olay yerine giden polisler, kavgaya müdahale ederek sonlandırdı. Kavgada yaralanan 6 kişi, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan 72 yaşındaki İsa Elkatmış, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Elkatmış'ın cenazesi, Şanlıurfa Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Polis ekipleri, kavgaya karışan kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Sahte altın oyunu dikkatli gözlerden kaçamadı! 'Çoluğum çocuğum var' diye yalvardı
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Kızların çığlıkları sokakta yankılandı! "Üzerimize bilerek sürdü"
ETİKETLER
#kavga
#ölüm
#şanlıurfa
#bıçak
#silah
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.