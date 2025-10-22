Komşular arasındaki kavga meydan savaşına döndü! 1 can kaybı, çok sayıda yaralı

Şanlıurfa'da öğle saatlerinde komşu iki aile birbiriyle kavga etti. . Taş, sopa, silah ve bıçakların kullanılmasıyla meydan savaşı gibi süren çatışmada yolda bulunanlar da büyük tehlike atlattı. Kavgayı ancak polis durdurabildi.

KİMSEYİ UMURSAMADILAR

Eyüpkent Mahallesi'nde 15.30 sıralarında komşu iki aile arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle kavga çıktı. Taş, sopa, silah ve bıçakların kullanıldığı kavgada korku dolu anlar yaşandı. Birbirlerine saldıran taraftar etrafa rastgele ateş açtı. Silahlardan çıkan mermiler, kavgayı izleyenlerin yakınlarından geçti. O anlar çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

72 YAŞINDAKİ ADAM ÖLDÜ



Kavga nedeniyle bölgeye çok sayıda polis ve ambulans sevk edildi. Olay yerine giden polisler, kavgaya müdahale ederek sonlandırdı. Kavgada yaralanan 6 kişi, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan 72 yaşındaki İsa Elkatmış, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Elkatmış'ın cenazesi, Şanlıurfa Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Polis ekipleri, kavgaya karışan kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.