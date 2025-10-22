Arsenal Atletico Madrid maç skoru! 4 farklı galibiyet

UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 3. hafta randevusunda Arsenal ile Atletico Madrid kozlarını paylaştı.

Günün en çok konuşulan mücadelesi olan Arsenal-Atletico Madrid maçı, Galatasaraylı taraftarların da yoğun ilgisini çekti.

Devler Ligi’nde ilk iki maçını kazanan Arsenal, ikinci yarıda bulduğu gollerle İspanyol devini 4-0’lık skorla geçerek 3’te 3 yaptı.

Yedi dakikada üç gol atan İngiliz temsilcisi puanını 9’a yükseltirken, Atletico Madrid 3 puanda sabit kaldı.

Arsenal’in sezon başında 65 milyon euro bedelle kadrosuna kattığı İsveçli forvet Victor Gyökeres, 10 maç aradan sonra 2 gol birden kaydetti.

Premier Lig’de 8 maçta 3 gol atan 28 yaşındaki oyuncu, Devler Ligi’ndeki ilk gollerini atarak uzun süren sessizliğini bozdu.