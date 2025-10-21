Galatasaray doludizgin: Avrupa'da bir zafer daha!

Galatasaray MCT Technic, FIBA Şampiyonlar Ligi mücadelesinde Wirzburg Baskets karşısında galip geldi. Sarı kırmızılılar, sahadan 89-83'lük zaferle ayrıldı ve Almanya ekibine ilk mağlubiyetini yaşattı. Ayrıca da temsilcimiz, bu sonuçla gruptaki üçüncü maçını da kayıpsız geçmiş oldu.

Salon: Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi

Hakemler: Luis Castillo (İspanya), Martin Vulic (Hırvatistan), Ventsislav Velikov (Bulgaristan).

Galatasaray MCT Technic: Robinson 12, Cummings 18, Palmer 24, Gillespie 4, White 10, Can Korkmaz 3, Meeks 4, Rıdvan Öncel 3, Bishop 7, Buğrahan Tuncer 4, Muhsin Yaşar.

Würzburg Baskets: Mintz 8, Ivey 8, Skladanowski 6, Stove 11, Edigin 8, Carr 20, Thompson 12, Pjanic 2, Muenkat 8.

1. Periyot: 24-16

Devre: 44-40

3. Periyot: 69-64