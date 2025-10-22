Bayer Leverkusen PSG arasında olaylı maç! İki kırmızı kart iki penaltı 9 gol

Kategoriler
UEFA Şampiyonlar Ligi’nin üçüncü haftasında Bayer Leverkusen ile Paris Saint-Germain kozlarını paylaştı.
Tam 9 gole tanıklık edilen muhteşem mücadele, PSG’nin 7-2’lik zaferiyle tamamlandı.
Fransız devine 3 puanı kazandıran golleri, Pacho, Doue (2), Kvaratskhelia, Nuno Mendes, Dembele ve Vitinha kaydetti.
Leverkusen’in iki sayısını ise Aleix Garcia ağlara gönderdi.
Öte yandan mücadelenin 33. dakikasında Bayer Leverkusen’den Robert Andrich kırmızı kartla oyundan atıldı.
PSG’de ise 37. dakikada Illia Zabarnyi kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.
Bu sonuçla birlikte PSG, Devler Ligi’nde 3’te 3 yaparak puanını 9’a çıkardı.
Bayer Leverkusen ise 2 puanda takılı kaldı.