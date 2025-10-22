Beşiktaş Gain 100 sayıyı geçti: Almanya deplasmanında galibiyet geldi!

Kategoriler
Ratiopharm Ulm deplasmanına çıkan Beşiktaş Gain, 101-99 galip geldi. Almanya ekibine ilk mağlubiyetini yaşatan siyah beyazlılar, BKT EuroCup'ta üst üste 3. kez parkeden zaferle ayrıldı.
https://x.com/BJK_Basketbol/status/1980733767414095972
Salon: Ratiopharm Arena
Hakemler: Saulius Racys (İsveç), Amit Balak (İsrail), Arnau Padros (İspanya).
ratiopharm Ulm: Ledlum 25, Jensen 14, Smith 12, Garavaglia 7, Sengfelder 14, Weidemann 7, Schoormann 2, Brown 8, Diakite 2, Osborne 5, Anigbata 3.
Beşiktaş GAİN: Mathews 9, Berk Uğurlu 7, Morgan 15, Anthony Brown 19, Zizic 11, Dotson 12, Kamagate 13, Lemar 5, Canberk Kuş 1, Vitto Brown 9.
1. Periyot: 30-29
Devre: 54-54
3. Periyot: 83-71