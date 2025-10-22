Menü Kapat
Spor
Avatar
Editor
 Burak Ayaydın

Beşiktaş Gain 100 sayıyı geçti: Almanya deplasmanında galibiyet geldi!

BKT EuroCup'ta Ratiopharm Ulm ile Beşiktaş Gain karşılaştı. Temsilcimiz, yüksek tempolu geçen maçı tek topla kazandı.

Burak Ayaydın
22.10.2025
22.10.2025
Ratiopharm Ulm deplasmanına çıkan Gain, 101-99 galip geldi. Almanya ekibine ilk mağlubiyetini yaşatan siyah beyazlılar, BKT 'ta üst üste 3. kez parkeden zaferle ayrıldı.

Salon: Ratiopharm Arena

Hakemler: Saulius Racys (İsveç), Amit Balak (İsrail), Arnau Padros (İspanya).

ratiopharm Ulm: Ledlum 25, Jensen 14, Smith 12, Garavaglia 7, Sengfelder 14, Weidemann 7, Schoormann 2, Brown 8, Diakite 2, Osborne 5, Anigbata 3.

Beşiktaş GAİN: Mathews 9, Berk Uğurlu 7, Morgan 15, Anthony Brown 19, Zizic 11, Dotson 12, Kamagate 13, Lemar 5, Canberk Kuş 1, Vitto Brown 9.

1. Periyot: 30-29

Devre: 54-54

3. Periyot: 83-71

Sıkça Sorulan Sorular

BEŞİKTAŞ'IN ZORLU GALİBİYETİNDE SON SANİYE BASKETİ KİMDEN GELDİ?
Anthony Brown'ın son saniye üçlüğüyle, temsilcimiz zafere uzandı.
