100 ve 150 baz puan faiz indirimi ne demek? İşte Ekim ayı faiz beklentileri

100 ve 150 baz puan faiz indirimi olması durumunda, faizlerin yüzde kaç düşeceği ve piyasaların bu faiz indirimin nasıl etkilenebileceği yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Yurt içi piyasaların yakından izlediği Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yılın yedinci faiz kararını Perşembe günü açıklayacak. İşte 150 veya 100 baz puan faiz indirimin anlamı…

Yılın yedinci için gözler Para Politikası Kurulu’nun Perşembe günü yapacağı toplantıya çevrildi. Ekonomistler, Ekim ayında faiz indiriminin devam edeceğini öngörüyor.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE OLUR?

Merkez Bankası’nın Ekim 2025 faiz kararı öncesinde yapılan beklenti anketine göre, ekonomistler politika faizinde indirim bekliyor. AA Finans’ın anketine katılan ekonomistlerin medyan tahmini, politika faizinin 100 baz puan düşürülerek yüzde 40,5 seviyesinden yüzde 39,5’e çekilmesi yönünde. Bazı ekonomistler ise daha güçlü bir indirim ihtimali üzerinde durarak 150 baz puanlık azalışla faizin yüzde 39’a gerileyebileceğini tahmin ediyor.

Yılın yedinci toplantısında alınacak karar, hem kredi faizleri hem de mevduat faizleri üzerinde etkili olacak. Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı yüzde 37,5 seviyesinde hesaplanmış durumda. Bu beklenti, Ekim ayındaki olası indirimlerin ardından yılın kalan iki ayında da kararlarının sürebileceğine işaret ediyor.

100 BAZ PUAN FAİZ İNDİRİMİ NE DEMEK, YÜZDE KAÇ?

“Baz puan” kavramı, faiz oranlarındaki küçük değişiklikleri ifade etmek için kullanılan bir ölçü birimidir. 1 baz puan, yüzde 0,01’e karşılık gelir. Buna göre 100 baz puan, yüzde 1’lik bir değişimi ifade eder. Örneğin, mevcut politika faizi yüzde 40,5 seviyesindeyse, 100 baz puanlık bir indirimle bu oran yüzde 39,5 seviyesine düşer.

Bu tür bir indirim, faiz oranında yüzde 1’lik bir azalma anlamına gelir. 100 baz puanlık değişim, özellikle merkez bankalarının politika kararlarını duyururken küçük ama önemli farkların net şekilde ifade edilmesini sağlar. Bu ölçüm, finans piyasalarının faiz kararlarını doğru yorumlamasında temel bir gösterge olarak kabul edilir.

150 BAZ PUAN FAİZ İNDİRİMİ NE DEMEK, YÜZDE KAÇ?

150 baz puanlık bir faiz indirimi, yüzde 1,5 oranında bir düşüş anlamına gelir. Eğer mevcut politika faizi yüzde 40,5 ise, 150 baz puanlık indirimle yeni faiz oranı yüzde 39 seviyesine geriler. Bu hesaplama, 150 baz puanın yüzdeye çevrilmesiyle yapılır: 150 × 0,01 = yüzde 1,5.

Bu tür bir indirimin açıklanması, politika faizinde daha güçlü bir gevşeme sinyali verir. Ancak burada dikkat edilmesi gereken nokta, baz puanın her zaman faiz oranındaki değişimin net yüzdesini ifade etmesidir. Böylece, yüzde 40,5 seviyesinden yapılan 150 baz puanlık indirim, faiz oranının yüzde 39’a inmesiyle sonuçlanır.

