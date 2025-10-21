Sahte altın oyunu dikkatli gözlerden kaçamadı! 'Çoluğum çocuğum var' diye yalvardı

Kuyumcuya giderek el çabukluğuyla altın çalmaya çalışan kadının oyunu bozuldu. Kadının yapmaya çalıştığını fark eden kuyumcu fark ettirmeden butana basarak yardım çağırdı.

2 SAHTE BİLEZİKLE KUYUMCUYU KANDIRMAYA ÇALIŞTI



Aksaray’ın şehir merkezinde bulunan kuyumcular kapalı çarşısında bir kuyumcuda K.Ş. (28) isimli kadın koluna taktığı altın sarısı 2 adet sahte burma bilezikle kapalı çarşıda bir kuyumcuya geldi. Kuyumcudan kolundakileri gösterip aynısını almak istediğini söyleyen kadın, kuyumcunun aynı model verdiği altın bilezikleri incelerken, kolundaki sahteleri çıkarıp kuyumcunun bakması için verdiği gerçek altın bilezikleri koluna taktı. Kolundan çıkardıklarını ise kuyumcuya verdi.

KUYUMCU FARK ETTİRMEDEN ALARMA BASTI

Durumu fark eden kuyumcu durumu belli etmeden iş yerinde bulunan alarm butonuna bastı. Emniyete giden ihbar üzerine polis kısa sürede adrese geldi. Kadın, kuyumcuya verdiği sahte bilezikler ve koluna taktığı gerçek bileziklerle suçüstü yakalandı.



Polis kadını kuyumcudan çıkarırken, olay yerinde bulunan ve kendisini avukat olarak tanıtan bir kişi polis ekiplerine dönüp, "Ben avukatım, tutuklu yargılanması için elimden geleni yapacağım" dedi. Bunun üzerine kadın, "Benim çoluğum çocuğum var abi yapma, hasta çocuğum var yapma kurban olayım" diye yalvardı. Polis ekipleri kadını gözaltına alırken, kuyumcu kendi bileziklerini alıp sahte bilezikleri polise teslim etti.

Olayla ilgili Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca tahkikat başlatıldı.