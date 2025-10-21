Menü Kapat
Editor
Editor
 | Özge Sönmez

Arkadaşına iyilik yaptı, başına gelmeyen kalmadı! Olanları duyunca eşi evden kovdu

Antalya'da yaşayan 5 çocuk babası 61 yaşındaki Kurtuluş Gümüş yaptığı iyilik sonucunda eşi tarafından evden kovuldu. Arkadaşını iş yerinde 3 ay sigortalı gösteren Gümüş, yarım milyon liradan fazla borçla karşı karşıya kaldı. Zor durumda olduğunu söyleyen Gümüş, "Arkadaşıma güvendiğim için yaptığım iyilik benim başıma bu olayı getirdi. En sonunda benim eşimle aramı açtı. Demek ki iyiliğin mükafatı buymuş" dedi.

Arkadaşına iyilik yaptı, başına gelmeyen kalmadı! Olanları duyunca eşi evden kovdu
Antalya'da odunculuk yaparak geçimini sağlayan 5 çocuk babası Kurtuluş Gümüş, rica üzerine arkadaşını 3 ay boyunca kendi iş yerinde sigortalı gösterdi. Yaptığı iyilik sonrası başına gelenlere kendisi bile inanamadı. Gelen kağıtlarıyla sarsılan Gümüş, neye uğradığını şaşırdı. Arkadaşının geçmişten gelen borçları nedeniyle dosyada üçüncü şahıs olarak görünün eşinin adına 520 bin lirayı aşan çıkarıldığını fark eden talihsiz adam eşi tarafından kapı önüne konuldu.

Arkadaşına iyilik yaptı, başına gelmeyen kalmadı! Olanları duyunca eşi evden kovdu

"BU OLAYLAR YÜZÜNDEN EVDEN KOVULDUM"

Yaşadığı süreç nedeniyle büyük bir mağduriyet yaşadığını aktaran Kurtuluş Gümüş, "Arkadaşıma güvenerek onu 3 ay sigortalı gösterdim. Eşimin haberi yoktu. Bu olaydan sonra evime icra kağıtları gelmeye başladı. İlk gelen evrakta 372 bin lira yazıyordu, ardından 182 bin lira daha geldi. Toplam 520 bin lira borçla karşılaştım. Ben 45 senemi odunculuğa verdim, çocuklarım okusun diye gece gündüz çalıştım. Ama bu olaydan sonra ne huzurum kaldı ne düzenim. 22 yıldır evli olduğum eşimle aram bozuldu, en sonunda beni evden kovdu. Şimdi bir aydır arkadaşımın dükkanında kalıyorum. Sabahleyin gidiyorum, akşam gidiyorum, çocuğuma harçlığını verip geliyorum. Beni bir yerden kurtarın, ben evime geri döneyim, Bir aydır ben elin sokağında yatıyorum. Arkadaşıma güvendiğim için yaptığım iyilik benim başıma bu olayı getirdi. En sonunda herif benim eşimle aramı açtı. Demek ki iyiliğin mükafatı buymuş" şeklinde konuştu.

Arkadaşına iyilik yaptı, başına gelmeyen kalmadı! Olanları duyunca eşi evden kovdu


Bir yıldır borç yüküyle mücadele ettiğini belirten Gümüş, "Arabamıza, motosikletime kondu. Ekmek teknem elimden alındı. Kendime ceza verdim, 18 gündür banyo bile yapmadım. Tek isteğim bu meselenin çözülmesi ve evime geri dönebilmek. Benim paramda gözüm yok, sadece yuvamı kurtarmak istiyorum. Gelsin, bu olayı çözsün, haczi kaldırsın, hanımım benimle belki barışacak. Ben ekmek yiyemiyorum evimde. Bir gün eve misafir geldiğinde gittim, hanımın suratı iki karış. ‘Sen ne yüzle geliyorsun, kovulduğun eve' dedi. Hem borçlandım hem de yuvamdan oluyorum. Mesele sadece kağıt üzeri evlilik olması değil, gönül gittiğinde resmi evlilik de önemli değil" dedi.

"İCRALAR KALKMADAN EVE DÖNMESİNİ İSTEMİYORUM"

Gümüş'ün eşi Zeynep Gümüş de yaşanan olayın evliliklerini bitme noktasına getirdiğini belirterek, şöyle konuştu: "Sorunumuz, eşimin arkadaşı yüzünden, eşimle ayrılma derecesine kadar geldik. Borçlar yüzünden, banka hesaplarımıza ve aracımıza haciz kondu, kredi çekemez hale geldik. Dükkanımız adeta hayalet dükkana döndü. Eşimi şu an evden kovdum, bu olay bitmeden de eşimi almayı düşünmüyorum. Tek isteğim, bu borçların ortadan kalkması. Ancak o zaman ne yapacağıma karar veririm."

Arkadaşına iyilik yaptı, başına gelmeyen kalmadı! Olanları duyunca eşi evden kovdu
