TGRT Haber
16°
Avatar
Editor
 Erdem Avsar

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak yarın mı? Memur, asgari ücretli ve emekliler kararı bekliyor

Merkez Bankası faiz kararı öncesinde piyasalarda belirsizlik devam ediyor. Birçok yatırımcı ile vatandaş, yapılacak duyurunun dolar, altın ve borsa üzerindeki etkisini yakından izleyecek.

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak yarın mı? Memur, asgari ücretli ve emekliler kararı bekliyor
Haber Merkezi
21.10.2025
21.10.2025
açıklamasının ne zaman, saat kaçta duyurulacağı merak edilirken; , ve gibi araçlarına yönelen vatandaşlar konuya dair araştırmalarını yoğunlaştırdı.

AA Finans’ın beklenti anketine katılan ekonomistler, ekim ayında Merkez Bankası’nın politika faizini 100 baz puan azaltarak yüzde 39,50’ye düşürmesini tahmin ediyor.

Merkez Bankası, Eylül ayındaki toplantısında politika faizini 250 baz puan indirdi.

Politika faizi yüzde 43’ten yüzde 40,5’e geriledi.

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak yarın mı? Memur, asgari ücretli ve emekliler kararı bekliyor

FAİZ KARARI NE ZAMAN, YARIN MI AÇIKLANACAK?

Merkez Bankası faiz kararı 23 Ekim 2025 Perşembe günü ilan edilecek.

Gerçekleştirilecek toplantının ardından kararın saat 14:00’te açıklanması bekleniyor.

Olası bir faiz indiriminin dolar/TL kuru, Borsa İstanbul ve altın fiyatlarına olan etkileri dikkatle takip edilecek.

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak yarın mı? Memur, asgari ücretli ve emekliler kararı bekliyor

JPMorgan, TCMB’nin faiz indirimi tahminini 150 baz puandan 100 baz puana güncelledi.

Kurum, Ağustos ve Eylül aylarında yaşanan enflasyon sürprizlerini gerekçe göstererek, daha temkinli bir düşüş öngörüyor.

JPMorgan ayrıca, 2025 yıl sonu enflasyon beklentisini yüzde 31,5’ten yüzde 32’ye yükseltti ve Aralık ayında da 100 baz puanlık ek bir indirim beklediğini bildirdi.

Sıkça Sorulan Sorular

Merkez Bankası faiz kararı piyasaları nasıl etkileyecek?
Olası bir faiz indirimi, dolar/TL kurunda yukarı yönlü hareketi tetikleyebilir. Buna karşın borsada sınırlı bir yükseliş, altında ise kısa süreli dalgalanma yaşanması bekleniyor.
ETİKETLER
#Ekonomi
#dolar
#altın
#borsa
#merkez bankası
#faiz kararı
#yatırım
#Aktüel
