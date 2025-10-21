Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak yarın mı? Memur, asgari ücretli ve emekliler kararı bekliyor

Merkez Bankası faiz kararı açıklamasının ne zaman, saat kaçta duyurulacağı merak edilirken; altın, dolar ve borsa gibi yatırım araçlarına yönelen vatandaşlar konuya dair araştırmalarını yoğunlaştırdı.

AA Finans’ın beklenti anketine katılan ekonomistler, ekim ayında Merkez Bankası’nın politika faizini 100 baz puan azaltarak yüzde 39,50’ye düşürmesini tahmin ediyor.

Merkez Bankası, Eylül ayındaki toplantısında politika faizini 250 baz puan indirdi.

Politika faizi yüzde 43’ten yüzde 40,5’e geriledi.

FAİZ KARARI NE ZAMAN, YARIN MI AÇIKLANACAK?

Merkez Bankası faiz kararı 23 Ekim 2025 Perşembe günü ilan edilecek.

Gerçekleştirilecek toplantının ardından kararın saat 14:00’te açıklanması bekleniyor.

Olası bir faiz indiriminin dolar/TL kuru, Borsa İstanbul ve altın fiyatlarına olan etkileri dikkatle takip edilecek.

JPMorgan, TCMB’nin faiz indirimi tahminini 150 baz puandan 100 baz puana güncelledi.

Kurum, Ağustos ve Eylül aylarında yaşanan enflasyon sürprizlerini gerekçe göstererek, daha temkinli bir düşüş öngörüyor.

JPMorgan ayrıca, 2025 yıl sonu enflasyon beklentisini yüzde 31,5’ten yüzde 32’ye yükseltti ve Aralık ayında da 100 baz puanlık ek bir indirim beklediğini bildirdi.