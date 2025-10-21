Arda Güler için transfer kararı: Sürpriz hamleyi duyurdular!

Arda Güler için transfer haberleri artarak devam ediyor. An itibarıyla İspanyol basını, Arda Güler ve Manchester City sürecini de duyurdu. Esasen ise milli yıldıza, daha önce PSG ve Arsenal de talip olmuştu.

ARDA GÜLER TRANSFERİNDE KRİTİK SÜREÇ

Fenerbahçe sonrasında Arda Güler'in futbol dünyasındaki rolü büyüyerek devam ederken, şimdi de Manchester City ihtimali ortaya çıktı! Arda Güler'in uzun zamandır üzerine koyarak geldiğini ve hem milli takımda hem de Real Madrid'de oyunu domine ettiğini gören Pep Guardiola, milli yıldız için Manchester City yönetimine 'transfer edilmeli' raporu verdi.

ARDA GÜLER REAL MADRID'DE BAŞROLDE

Xabi Alonso'nun takımın başına geçmesiyle birlikte Real Madrid'in vazgeçilmez isimlerinden biri olan Arda Güler, hem skor katkısıyla hem de oyunu yönlendirmesiyle bu dönemdeki anahtar isimlerden biri olarak öne çıktı. Ayrıca da İspanyol hoca, Arda Güler'in takımda kalarak Real Madrid'in başarısına katkı sağlamasını istedi ve yönetim de bu karardan hareketle City'nin transfer isteğini reddetti.

ARDA GÜLER VE REAL MADRID PERFORMANSI

Real Madrid formasıyla bu sezon 17 maça çıkan ve 1166 dakika süre alan Arda Güler, 4 gol ile 7 asistlik önemli bir katkı sağlamış ve Kylian Mbappe'nin gollerindeki servislerin önemli bir kısmını gerçekleştirmişti.