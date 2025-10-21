Menü Kapat
Spor


 Burak Ayaydın

Xabi Alonso'dan Arda Güler ve Kenan Yıldız'a övgüler!

Real Madrid Teknik Direktörü Xabi Alonso, Juventus ile oynayacakları Şampiyonlar Ligi maçı öncesinde açıklamalarda bulundu. Genç çalıştırıcı, özellikle Arda Güler ve Kenan Yıldız hakkında değerlendirmeler yaptı.

Xabi Alonso'dan Arda Güler ve Kenan Yıldız'a övgüler!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
21.10.2025
saat ikonu 17:56
|
GÜNCELLEME:
21.10.2025
saat ikonu 17:56

ile 'nde sahaya çıkmaya hazırlanırken, da genç yeteneklerimize dair analizler yaptı. Başarılı taktisyen, ve 'ın potansiyellerini öne çıkardı.

Xabi Alonso'dan Arda Güler ve Kenan Yıldız'a övgüler!

XABİ ALONSO'DAN ARDA GÜLER VE KENAN YILDIZ KRİTİKLERİ

"Arda Güler'in oyun tarzı, Özil ve Guti'nin bir karışımı. Guti'nin oyun kurma ve son paslarda oynama yeteneği vardı. Mesut da öyle. Özil'in futbolundan gerçekten keyif aldım. Arda'yı da oyunun içinde ne kadar çok topla buluşturursak, o kadar çok gelişiyoruz. Onu zorlamaya devam etmeliyiz. Ondan çok memnunuz. Juventus, geçmişte de şimdi de büyük bir takım. Çok iyi futbolcuları var. Bunlardan biri de Kenan Yıldız. Mükemmel bir evrim geçirdi. Onu tanıyorum. Ben Bayern'deyken o da oradaydı. Onun gelişimini görmekten çok memnunum."

Xabi Alonso'dan Arda Güler ve Kenan Yıldız'a övgüler!

REAL MADRID VE JUVENTUS REKABETİ

Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid ile Juventus bugüne kadar 21 kez karşılaşırken; İspanyol devi 10 defa, Juventus ise 9 kez zafere uzandı.

