Xabi Alonso'dan Arda Güler ve Kenan Yıldız'a övgüler!

Real Madrid ile Juventus Şampiyonlar Ligi'nde sahaya çıkmaya hazırlanırken, Xabi Alonso da genç yeteneklerimize dair analizler yaptı. Başarılı taktisyen, Arda Güler ve Kenan Yıldız'ın potansiyellerini öne çıkardı.

XABİ ALONSO'DAN ARDA GÜLER VE KENAN YILDIZ KRİTİKLERİ

"Arda Güler'in oyun tarzı, Özil ve Guti'nin bir karışımı. Guti'nin oyun kurma ve son paslarda oynama yeteneği vardı. Mesut da öyle. Özil'in futbolundan gerçekten keyif aldım. Arda'yı da oyunun içinde ne kadar çok topla buluşturursak, o kadar çok gelişiyoruz. Onu zorlamaya devam etmeliyiz. Ondan çok memnunuz. Juventus, geçmişte de şimdi de büyük bir takım. Çok iyi futbolcuları var. Bunlardan biri de Kenan Yıldız. Mükemmel bir evrim geçirdi. Onu tanıyorum. Ben Bayern'deyken o da oradaydı. Onun gelişimini görmekten çok memnunum."

REAL MADRID VE JUVENTUS REKABETİ

Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid ile Juventus bugüne kadar 21 kez karşılaşırken; İspanyol devi 10 defa, Juventus ise 9 kez zafere uzandı.