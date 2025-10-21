Menü Kapat
TGRT Haber
16°
 Hüseyin Bahcivan

Villarreal Manchester City maçı hangi kanalda, nereden izlenir belli oldu! Karşılaşma bu akşam oynanacak

Villarreal - Manchester City maç kadrosu karşılaşmada saatler kala gündem oldu. UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. hafta mücadeleleri kapsamında oynanacak olan karşılaşmaya geri sayım başladı. Taraftarlar tarafından Villarreal - Manchester City maçı hangi kanalda, nereden izlenir merak ediyor. Karşılaşma saat 22.00'de başlayacak.

Villarreal Manchester City maçı hangi kanalda, nereden izlenir belli oldu! Karşılaşma bu akşam oynanacak
21.10.2025
'nde 3. hafta heyecanı bu akşam başlıyor. Karşılaşmalar kapsamında Pep Guardiola yönetimindeki İngiliz devi , Marcelino Garcia Toral yönetimindeki İspanyol ekibi ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Karşılaşmanın başlamasına saatler kala taraftarlar tarafından Villarreal - Manchester City maçı hangi kanalda, nereden izlenir araştırılmaya başlandı.

VİLLARREAL - MANCHESTER CİTY MAÇI HANGİ KANALDA, NEREDEN İZLENİR?

Estadio de la Ceramica'da oynanacak olan Villarreal - Manchester City maçı açıklanan bilgilere göre Tabii Spor ekranlarından yayınlanacak.

Manchester City bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı 2 karşılaşmadan 1 galibiyet ve beraberlik aldı. 4 puan toplayan İngiliz devi ligde güncel olarak 4. sırada yer alıyor. Manchester City, Villarreal maçını yenerek 7 puana ulaşmayı hedefliyor.

Villarreal'in ise henüz galibiyeti bulunmuyor. Birer mağlubiyet ve beraberlik alan Villarreal, İngiliz devini yenerek ilk 24 şansını artırmak istiyor.

VİLLARREAL - MANCHESTER CİTY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftası kapsamında oynanacak olan Villarreal - Manchester City maçı açıklanan bilgilere göre bugün saat 22.00'de başlayacak.

Karşılaşmayı Türk asıllı Hollandalı hakem Serdar Gözübüyük yönetecek.

VİLLARREAL - MANCHESTER CİTY MAÇ KADROSU, MUHTEMEL İLK 11

Villarreal - Manchester City maçının muhtemel ilk 11'lerinin ise şöyle olması bekleniyor:

Villarreal: Tenas; Mourino, Marin, Veiga, Cardona; Gueye, Parejo, Comesana; Pepe, Mikautadze, Buchanan

Manchester City: Donnarumma; Nunes, Stones, Gvardiol, O'Reilly; Gonzalez; Bobb, Silva, Foden, Doku; Haaland

